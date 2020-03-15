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رئيس الأركان يتفقد استعدادات الجيش لمواجهة كورونا

تحرير:أميرة إبراهيم ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٦ م
الفريق محمد فريد - صورة أرشيفية
الفريق محمد فريد - صورة أرشيفية
قام الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بتفقد اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس (كوفيد - 19) المعروف باسم كورونا المستجد، ويأتي ذلك ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع كل المواقف الطارئة.
واستمع رئيس الأركان إلى عرض تفصيلي للإجراءات الوقائية المتخذة من جانب هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة لمجابهة فيروس (كوفيد - 19)، حيث قامت إدارة التعيينات بالاحتفاظ باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية الاحتياطي الواحد يكفي لقوة 20 ألف فرد جاهزة للدفع في أي من الاتجاهات الاستراتيجية حال تكليف القوات
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ126 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
طائرة- مصر -للطيران (2)

بسبب كورونا..وزارة الطيران: إلغاء العمل بنظام البصمة

أصدرت وزارة الطيران المدني، بيانا مساء اليوم، قالت فيه، إنه في إطار استمرار الجهود الاحترازية التي تنتهجها الوزارة وشركاتها التابعة ضمن الخطة الوقائية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لإتباع التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بتعقيم جميع المباني والمنشأت من أجل ضمان السلامة الصحية لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني، مشيره إلى أنه استمرت لليوم الثالث حملة التعقيم والتطهير الموسعة لتشمل كلا من: مبنى سلطة الطيران المدني المصري، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وذلك بتعقيم جميع المداخل والمخارج وكافة القطاعات و الإدارات.
طقس (3)

دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس دافئ على القاهرة، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلا على كافة الأنحاء، إذ تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، تصل إلى حد الضباب على الضبعة والعلمين والإسكندرية وكامل الدلتا والقاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والواحات بالكامل. كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة، على الإسكندرية، وكامل الدلتا، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء، والبحر الأحمر، وشمال ووسط الصعيد.
أمطار-غزيرة (4)

بسبب الأمطار.. إغلاق 3 مساجد لخطورتها على المصلين بالإسماعيلية

قررت اللجنة الهندسية التابعة لمديرية أوقاف الإسماعيلية غلق ثلاثة مساجد بعد مرور على مختلف القطاعات عقب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد حيث تم غلق مسجد الجزارية بأبوشحاتة ومسجد الخضر بأبو عطوة ومسجد عباد الرحمن بالقنطرة غرب . الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد كشفت عورات المسئولين عن الأوقاف والتراخي في أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بالمساجد حيث إن مسجد الجزارية بأبوشحاتة أحد المساجد التي تم غلقها اليوم لخطورتها على المصلين هو من أكبر مساجد الإسماعيلية.
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كورونا

إيران تعلن عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إيران صباح اليوم الجمعة، عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب تصريحات نقلتها فضائية العربية، في نبأ عاجل وفي سياق متصل، نفت دائرة شرطة محافظة الديوانية الواقعة جنوب العراق، اليوم (الجمعة)، صحة التقارير الإخبارية التي أفادت بوجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

إصابة أول شرطي بفيروس كورونا في هونج كونج

كشفت السلطات في هونج كونج عن إصابة شرطي بالالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وأفادت سلطات هونج كونج ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ بأنه "تم وضع 59 شرطيا تحت الحجر الصحي عقب حضور الشرطي المصاب بـ"كورونا" والذي يبلغ من العمر 48 عاما مأدبة طعام معهم في الحي الغربي للمدينة بسبب مخاوف من انتشار العدوى بهذا الفيروس المميت فيما بينهم".
الصين

وزير خارجية الصين عن فيروس كورونا: «واثق من الفوز»

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني" وانج يي"، على أن بلاده واثقة من الفوز فى المعركة ضد فيروس كورونا بدعم المجتمع الدولى ورابطة دول جنوب شرق اَسيا "اَسيان"، لافتاً إلى أن الوضع تحت السيطرة. وقال وانج، فى كلمة خلال حفل بمناسبة اجتماع وزراء خارجية آسيان-الصين، الخاص بشأن مرض فيروس كورونا الجديد والاجتماع الخامس لوزراء خارجية آلية تعاون "لانتسانغ-ميكونغ" فى لاوس، إن الشعب الصينى يحتشد سويا لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وأنه بعد بذل جهود مضنية، يتغير الوضع للأفضل، مشيرا إلى أنه لا تزال "ووهان" و"هوبي" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) حاليا أشد المتأثرين بالفيروس، ولكن الوضع تحت السيطرة الفعالة، بينما تتوارد أخبار مطمئنة من المناطق الأخرى فى البلاد.
كورونا

2121 وفاة و74675 مصابًا حصيلة ضحايا فيروس كورونا بالصين

نشرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين تقريرا اليوم الخميس، عن اكتشاف 394 حالة جديدة مصابة بكورونا، و114 حالة وفاة، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة فى شتى أنحاء البلاد إلى 74675 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ووفاة 2121. وذكرت اللجنة، فى تقريرها، أنه من بين الوفيات، 108 حالات فى مقاطعة هوبى وحالة واحدة فى كل من مقاطعات خبي وفوجيان وشاندونج ويونان وشنشي وبلدية شنجهاي.
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