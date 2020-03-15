رئيس الأركان يتفقد استعدادات الجيش لمواجهة كورونا

تحرير:أميرة إبراهيم ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٦ م

الفريق محمد فريد - صورة أرشيفية

قام الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بتفقد اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس (كوفيد - 19) المعروف باسم كورونا المستجد، ويأتي ذلك ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع كل المواقف الطارئة.

واستمع رئيس الأركان إلى عرض تفصيلي للإجراءات الوقائية المتخذة من جانب هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة لمجابهة فيروس (كوفيد - 19)، حيث قامت إدارة التعيينات بالاحتفاظ باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية الاحتياطي الواحد يكفي لقوة 20 ألف فرد جاهزة للدفع في أي من الاتجاهات الاستراتيجية حال تكليف القوات