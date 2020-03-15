قداس واحد.. تعليمات مشددة من الكنيسة للأقباط

١٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤١ م

البابا تواضروس بابا الإسكندرية

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعليمات مشددة للأقباط، تزامنا مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة أسبوعين، بدءا من اليوم الأحد، لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس «كوفيد 19» المعروف بـ«كورونا المستجد» تتضمن ضوابط للالتزام بها من جانب مرتادى الكنائس، وتضمنت التعليمات تعليق كل خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كل الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكل المعاهد والكليات اللا هوتية.

كما تضمنت التعليمات إقامة قداس يوميا تجنبا للزحام، خاصة أيام الإجازات والمناسبات والحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجات الحرارة أو أعراض الإنفلونزا مع إحضار كل مصلٍّ أدواته الشخصية مع لفافة وزجاجة مياه وغطاء رأس للسيدات وتقليل المصافحة بالأيدي قدر المستطاع. وأصدر مجمع