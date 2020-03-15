أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 685 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٩ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية نحو 1530 دولارًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلي: عيار 21: 685 جنيهًا. عيار 24: 783 جنيهًا. عيار 18: 587 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5480 جنيهًا. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8