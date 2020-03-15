أبل تغلق جميع متاجرها حول العالم بسبب فيروس كورونا

١٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م

تيم كوك

قررت شركة أبل الأمريكية Apple إغلاق جميع متاجرها حول العالم خارج الصين، بسبب انتشار فيروس كورونا، واعتماده كوباء عالمي من منظمة الصحة العالمية WHO، وذلك حتى يوم 27 مارس الجاري. وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل: "لقد علمتنا الصين أن أكثر الطرق فاعلية لتقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا هي تقليل التجمعات السكانية، ولهذا السبب قررت أبل إغلاق جميع متاجر البيع بالتجزئة خارج الصين حتى 27 مارس الجاري".

وقال كوك إنه يمكن شراء منتجات أبل من خلال موقع أبل على الإنترنت، ومن خلال تطبيق "متجر أبل" Apple Store، كما يمكن لمن يحتاجون إلى خدمة أو دعم اللجوء إلى موقع دعم أبل، فما زالت أبل ملتزمة بتقديم خدمة استثنائية لعملائها. وقالت أبل إنها ستواصل دفع أجور موظفيها لكل ساعة عمل خلال إغلاق متاجرها، كما ستراعي



وقال كوك إنه يمكن شراء منتجات أبل من خلال موقع أبل على الإنترنت، ومن خلال تطبيق "متجر أبل" Apple Store، كما يمكن لمن يحتاجون إلى خدمة أو دعم اللجوء إلى موقع دعم أبل، فما زالت أبل ملتزمة بتقديم خدمة استثنائية لعملائها.



وقالت أبل إنها ستواصل دفع أجور موظفيها لكل ساعة عمل خلال إغلاق متاجرها، كما ستراعي سياستها للإجازات الظروف الصحية الشخصية والعائلية الناتجة عن فيروس كورونا، ومنها التعافي من المرض أو رعاية شخص مريض أو الحجر الإلزامي أو رعاية الأطفال.



وخصصت أبل حتى الآن 15 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا، والتي تتضمن المساعدة في علاج المرضى وتقليل الآثار الاقتصادية والمجتمعية للوباء.