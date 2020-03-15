حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

أبل تغلق جميع متاجرها حول العالم بسبب فيروس كورونا

١٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م
تيم كوك
تيم كوك
قررت شركة أبل الأمريكية Apple إغلاق جميع متاجرها حول العالم خارج الصين، بسبب انتشار فيروس كورونا، واعتماده كوباء عالمي من منظمة الصحة العالمية WHO، وذلك حتى يوم 27 مارس الجاري. وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل: "لقد علمتنا الصين أن أكثر الطرق فاعلية لتقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا هي تقليل التجمعات السكانية، ولهذا السبب قررت أبل إغلاق جميع متاجر البيع بالتجزئة خارج الصين حتى 27 مارس الجاري".
وقال كوك إنه يمكن شراء منتجات أبل من خلال موقع أبل على الإنترنت، ومن خلال تطبيق "متجر أبل" Apple Store، كما يمكن لمن يحتاجون إلى خدمة أو دعم اللجوء إلى موقع دعم أبل، فما زالت أبل ملتزمة بتقديم خدمة استثنائية لعملائها. وقالت أبل إنها ستواصل دفع أجور موظفيها لكل ساعة عمل خلال إغلاق متاجرها، كما ستراعي
اقرأ المزيد
جوزيف وانج

هل تحتل realme مكانة Huawei في سوق الهواتف الذكية؟

يناير 2019 كان الموعد الرسمي لانطلاق هواتف Realme الذكية في السوق المصري، ما يعني أن فترة وجودها في مصر لم تتجاوز 15 شهرًا، لكنها خلال تلك الشهور استطاعت أن تحصل لنفسها على مكانة متقدمة جدًّا لم تستطع أي شركة في السوق المصري أن تحصل عليها في تلك الفترة، ومع هذه النتائج يبدو أن الشركة عازمة على مواصلة قطع المسافات الكبيرة في فترة وجيزة، فهي الآن بحسب التقارير الدولية تستحوذ على المرتبة الخامسة بين منتجي الهواتف الذكية في مصر، لكنها تسعى لأن تكون في المركز الثالث، فكيف يتم ذلك؟ هذا ما يكشف عنه جوزيف وانج رئيس شركة ريلمي في الشرق الأوسط وإفريقيا.
الجلوس-طويلا-امام-الكمبيوتر

دل تكنولوجيز تتخذ إجراءات وقائية جديدة بسبب كورونا

قالت شركة دل تكنولوجيز، إنها في إطار متابعتها الحثيثة لتطورات انتشار فيروس كورونا، وتأكيداً على حرصها على صحة وسلامة موظفي الشركة وعملائها، تشجع دل تكنولوجيز موظفيها على العمل من منازلهم حول العالم. كما أن الشركة تقوم في الوقت الحالي بتقييم عملية سفر موظفيها، حيث أضافت بعض الشروط في إطار الحرص على سلامتهم. وأكدت الشركة أنها مستمرة في عملها المعتاد بالإضافة إلى اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة والملائمة في حال تطور وتصاعد الأحداث.
تروكولر (1)

تروكولر: 90% من سيدات مصريات تلقين معاكسات على الموبايل

نشرت تروكولر مؤخراً أحدث تقاريرها المتكاملة التي ترصد معدلات تكرار ومدى تأثير ظاهرة المعاكسات التليفونية والرسائل القصيرة المزعجة التي تستهدف السيدات في كل من مصر والبرازيل وكولومبيا والهند وكينيا. وقد جاء اختيار هذه الدول الخمس بالتحديد لإجراء هذه الدراسة، بناءً على التقارير والدراسات السابقة، وكذلك الإجابات التي تلقتها الشركة من مجتمع ومشتركي تروكولر، والتي أكد المستخدمين خلالها أنّ ظاهرة المعاكسات التليفونية من المشكلات المستمرة لديهم. هذا ويتضمن التقرير بحثاً كمّياً أجرته شركة إبسوس للأبحاث في كل سوق من الأسواق المحلية سالفة الذكر، بهدف الحصول على الأرقام والبيانات الإحصائية المتعلقة بهذه المشكلة عبر المقابلات الشخصية مع عدد من السيدات في تلك الدول، لمنح البيانات التي يتم تجميعها أعلى درجة من المصداقية والواقعية.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]