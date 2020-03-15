مصر للطيران تناشد عملاءها مراجعة حجوزاتهم

١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٣ م

ناشدت شركة مصر للطيران، عملاءها المسافرين ضرورة مراجعة حجوزاتهم وأية تغييرات طرأت على ضوابط السفر عن طريق مركز الاتصالات 1717 أو الموقع الإلكتروني www.egyptair.com خلال 72 ساعة فقط.

وطالبت الشركة، في بيان لها، اليوم الأحد، عملاءها الذين حجزوا في تواريخ تزيد على 72 ساعة، بالانتظار؛ نظرا لعدد المكالمات الهائل الذي يتم استقباله يوميا على مدار 24 ساعة، موجهة الشكر لهم على تفهمهم للموقف وتعاونهم لعبور تلك المرحلة بنجاح، مؤكدة على الإعفاء من رسوم التغيير على التذاكر الدولية الصادرة حتى

وطالبت الشركة، في بيان لها، اليوم الأحد، عملاءها الذين حجزوا في تواريخ تزيد على 72 ساعة، بالانتظار؛ نظرا لعدد المكالمات الهائل الذي يتم استقباله يوميا على مدار 24 ساعة، موجهة الشكر لهم على تفهمهم للموقف وتعاونهم لعبور تلك المرحلة بنجاح، مؤكدة على الإعفاء من رسوم التغيير على التذاكر الدولية الصادرة حتى 31 مارس 2020.

وأرجعت الشركة، سبب كل تلك الإجراءات إلى التغيرات المتسارعة للقرارات الصادرة عن بعض الدول التي تُسير مصر للطيران إليها رحلاتها فيما يخص الإجراءات المتخذة لمحاولة التصدي لانتشار فيروس كورونا بما يشمله من إصدار قواعد وقيود خاصة بحركة السفر الجوي من وإلى هذه البلاد بما يستتبعه من تغييرات تطرأ على جداول رحلات الشركة.