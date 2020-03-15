وزير المالية: نجحنا في تحقيق 38 مليار جنيه فائض أولي

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٥ م

الدكتور محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، الأحد، في مقر الوزارة، إن الثمانية أشهر الماضية من العام المالي الجاري شهدت أداء ماليا جيدا، حيث نجحت الوزارة في تحقيق فائض أولي 38 مليار جنيه، وعجز كلي 4.9%، مشيرا إلى أن قيام الوزراة بالتزاماتها في مواعيد مبكرة عرقل تحقيق معدل أكبر خلال الفترة المنتهية، مؤكدا أن الوزارة حققت نتائج أفضل من العام الماضي. وأضاف معيط أن الوزارة تحرص على تطبيق توجيهات الرئيس السيسي بدعم الطبقة المتوسطة، ووضع ملف الصحة والتعليم على رأس الأولويات في الموازنة الجديدة.

وأكد معيط أن الموازنة ستصبح جاهزة خلال الأسبوع القادم لعرضها على مجلس الوزراء. وأضاف وزير المالية، أن موازنة العام المالي المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى زيادة