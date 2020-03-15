معيط: زيادة الأجور والعلاوات للموظفين أول يوليو 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٠ م

وزارة المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات محددة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالي المقبل 2020-2021، بما يسهم في تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك فى إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادى. وأضاف معيط أن موازنة العام المالي المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأضاف معيط أنه سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية %12 من المرتب الأساسى في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا ودون حد أقصى، وليس 10% كما