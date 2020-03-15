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معيط: زيادة الأجور والعلاوات للموظفين أول يوليو 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٠ م
وزارة المالية
وزارة المالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات محددة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالي المقبل 2020-2021، بما يسهم في تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك فى إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادى. وأضاف معيط أن موازنة العام المالي المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأضاف معيط أنه سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية %12 من المرتب الأساسى في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا ودون حد أقصى، وليس 10% كما
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بعد اجتماعهم بالوزير.. شركات المحمول تمنح المستخدمين مزايا مجانية

عقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع رؤساء الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ للاتفاق على طرح عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
طارق-عامر (2)

البنك المركزي يلغي رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

أصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خطابًا للبنوك يتضمن تعليمات وإجراءات احترازية ووقائية لضمان استمرارية العمل في القطاع المصرفي، في إطار توجه الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد. وشملت الإجراءات قرارات تتعلق بضمان استمرارية العمل والطوارئ بالبنوك، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الخدمات المصرفية والعمليات المصرفية.
خسائر-البورصة

البورصة تخسر 39.6 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يهبط 9%

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 39.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 560.164 مليار جنيه، في مقابل نحو 599.776 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة كبيرة تجاوزت نحو 9.3% ليغلق عند مستوي 10148.3 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.55% مغلقاً عند مستوى 587 نقطة.
دولارات

زيادة 4 قروش..ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وزادت العملة الخضراء حوالي 4 قروش أمام الجنيه. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 7 قروش ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع قرشين ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.
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وزير-الماليه

معيط: صرف 187 مليون جنيه بشكل عاجل لمواجهة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة فى التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وأن يتم تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه للتعامل مع الأثار المترتبة على انتشار الفيروس، وما تتضمنه من إجراءات احترازية. وأوضح معيط، أن وزارة المالية تستجيب لطلبات وزارة الصحة بما يمكنها من توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالقطاع الصحى على مستوى الجمهورية.
جمارك-السيارت

5.2 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضي، وهو الشهر الرابع عشر لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 5.2 مليار جنيه، تم تحصيل 1.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم عنها. جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمن الإشارة إلى الإفراج عن 13 ألفًا و193 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات و302 مليون جنيه خلال فبراير الماضي، وتم تحصيل نحو 938 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
وزارة-المالية

إطلاق 10 تشريعات جديدة ضمن الإصلاح الهيكلي قريبا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تعكف على إنجاز 10 تشريعات جديدة تُعد جزءًا من برنامج الإصلاح الهيكلي، وهي: الشراكة مع القطاع الخاص، والصكوك السيادية الحكومية، والجمارك، والمالية العامة الموحد، والحسابات الختامية، والإجراءات الضريبية الموحد، والضريبة على الدخل، وتعديلات ضريبة القيمة المضافة، وتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أنه تمت مراجعة شرائح الضريبة على الدخل، وهناك دراسة متكاملة في هذا الشأن، وأنه سيتم تعديل المعاملة الضريبية والجمركية لصناعة الورق لصالح الإنتاج المحلي.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: الإقرارات الإلكترونية كشفت 25 حالة تهرب ضريبي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه بنهاية العام الحالي سنكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا في المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة بما يرضي الله. وأوضح معيط أن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف العديد من حالات التهرب الضريبي، خاصة بعد الربط الإلكتروني لمنظومتي الضرائب والجمارك، وقد تم ضبط 25 حالة مؤخرًا بقيمة فاقد ضريبي 18 مليون جنيه تم تحصيلها لصالح خزانة الدولة.
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