7 أبريل.. الحكم على معاون مباحث السلام في «قتل الشاب سيف»

١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٤ م

محكمة

قررت محكمة جنح السلام ثان، برئاسة المستشار شريف رشدي، حجز محاكمة النقيب "محمد.ف"، معاون مباحث قسم شرطة السلام ثان سابقا، إلى جلسة 7 من أبريل المقبل، للنطق بالحكم بشأن اتهامه بقتل المجني عليه الشاب سيف مسعد، بطلق ناري، قبل نحو عامين ونصف تقريبا، أثناء ضبط أحد المتهمين من على مقهى شعبي، قبل أن يتم إطلاق أعيرة نارية أودت بحياة المجني عليه، خلال مشاهدته مباراة الأهلي وفريق الوداد المغربي، في بطولة دورى أبطال إفريقيا.

تغيب الضابط المتهم عن الحضور، بينما حضر شقيقه برفقة المحامي الموكل عنه، وحضرت أسرة المجني عليه سيف مسعد، واكتظت المحكمة بأهالي ومحبي المجني عليه، وانعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، قرابة الثانية ظهرا، بمجمع محاكم القاهرة الجديدة. طالب محامي المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على الضابط المتهم، وشدد على أنه