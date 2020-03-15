غلق 215 مركزا تعليميا بالقاهرة لمواجهة «كورونا»

١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٠ م

كورونا - صورة أرشيفية

شنت أحياء القاهرة خلال الساعات الأولى حملة لغلق جميع المراكز التعليمية بالعاصمة، حيث تم غلق 215 مركزا تعليميا، جاء ذلك عقب قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بغلق كل المراكز التعليمية (السناتر) بالعاصمة خلال فترة تعليق الدراسة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وحرصا على الصحة العامة.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات الأمنية من غلق 215 مركزا تعليميا بأحياء: حدائق القبة، باب الشعرية، المطرية، مصر الجديدة، الأميرية، الوايلي، السيدة زينب، مصر القديمة، عابدين، المعادي، حلوان، عين شمس، مايو، التبين. وأكد محافظ القاهرة أن أجهزة الدولة