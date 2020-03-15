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غلق 215 مركزا تعليميا بالقاهرة لمواجهة «كورونا»

١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٠ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
شنت أحياء القاهرة خلال الساعات الأولى حملة لغلق جميع المراكز التعليمية بالعاصمة، حيث تم غلق 215 مركزا تعليميا، جاء ذلك عقب قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بغلق كل المراكز التعليمية (السناتر) بالعاصمة خلال فترة تعليق الدراسة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وحرصا على الصحة العامة.
وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات الأمنية من غلق 215 مركزا تعليميا بأحياء: حدائق القبة، باب الشعرية، المطرية، مصر الجديدة، الأميرية، الوايلي، السيدة زينب، مصر القديمة، عابدين، المعادي، حلوان، عين شمس، مايو، التبين. وأكد محافظ القاهرة أن أجهزة الدولة
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ126 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
طائرة- مصر -للطيران (2)

بسبب كورونا..وزارة الطيران: إلغاء العمل بنظام البصمة

أصدرت وزارة الطيران المدني، بيانا مساء اليوم، قالت فيه، إنه في إطار استمرار الجهود الاحترازية التي تنتهجها الوزارة وشركاتها التابعة ضمن الخطة الوقائية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لإتباع التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بتعقيم جميع المباني والمنشأت من أجل ضمان السلامة الصحية لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني، مشيره إلى أنه استمرت لليوم الثالث حملة التعقيم والتطهير الموسعة لتشمل كلا من: مبنى سلطة الطيران المدني المصري، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وذلك بتعقيم جميع المداخل والمخارج وكافة القطاعات و الإدارات.
طقس (3)

دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس دافئ على القاهرة، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلا على كافة الأنحاء، إذ تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، تصل إلى حد الضباب على الضبعة والعلمين والإسكندرية وكامل الدلتا والقاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والواحات بالكامل. كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة، على الإسكندرية، وكامل الدلتا، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء، والبحر الأحمر، وشمال ووسط الصعيد.
أمطار-غزيرة (4)

بسبب الأمطار.. إغلاق 3 مساجد لخطورتها على المصلين بالإسماعيلية

قررت اللجنة الهندسية التابعة لمديرية أوقاف الإسماعيلية غلق ثلاثة مساجد بعد مرور على مختلف القطاعات عقب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد حيث تم غلق مسجد الجزارية بأبوشحاتة ومسجد الخضر بأبو عطوة ومسجد عباد الرحمن بالقنطرة غرب . الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد كشفت عورات المسئولين عن الأوقاف والتراخي في أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بالمساجد حيث إن مسجد الجزارية بأبوشحاتة أحد المساجد التي تم غلقها اليوم لخطورتها على المصلين هو من أكبر مساجد الإسماعيلية.
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فيروس- كورونا (18)

حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» في جامعة قناة السويس

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيسة جامعة قناة السويس، أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات مستعدة للتعامل مع أي اشتباه في أي حالة على مدار 24 ساعة، متابعة بأنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة داخل الكليات والمدن الجامعة، كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى داخل الإدارة الطبية بالجامعة والمستشفيات الجامعية. وكانت رئيسة الجامعة قد أصدرت قرارا بتأجيل كل الفعاليات التي تتضمن حشودا طلابية حيث تم إلغاء الندوات والمؤتمرات والاحتفالات الكبرى.
طائرة- مصر -للطيران (1)

وقف حركة الطيران من مصر إلى الكويت لمدة أسبوع

قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلاتها الجوية المتجهة إلي الكويت، لمدة أسبوع كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت الشركة، في بيان رسمي، اليوم السبت، إنه بناء علي القرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر، تعتذر الشركة الوطنية مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها اليومية الى الكويت وذلك اعتبارا من اليوم السبت ولحين إشعار آخر، داعية عملائها الراغبين في مراجعة وتعديل حجوزاتهم لزيارة مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يتابع جهود إدارة الأزمات للوقاية من «كورونا»

تابع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للوقاية من فيروس "كورونا" (COVID-19). وأكد أسامة الجوهري القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات، أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالمركز، سيبدأ التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والأزهر الشريف، لتنظيم دورات تدريب توعوية لمديري مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية والمدرسين، والأطقم الصحية على إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء يتابع إجراءات التعامل مع الأجنبي المصاب بكورونا

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، في إطار متابعته إجراءات التعامل مع الحالة الأجنبية الإيجابية المكتشفة لـ"كورونا" وفحص المخالطين، وكذا المُستجدات التي تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" (COVID-19). وخلال التقرير، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، على نحو تفصيلي خلال التقرير، إلى الحالة الإيجابية التي تم الكشف عنها مساء أمس، لأجنبى، يعمل في إحدى الشركات المصرية، والذي وصل إلى مصر في فبراير 2020، وقضى فترة ترانزيت في إحدى الدول لمدة 4 ساعات.
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