البورصة توجه الشركات بالتداول عن بعد بسبب كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٩ م

البورصة المصرية

طالبت البورصة المصرية، شركات السمسرة في الأوراق المالية بدءا من يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2020، الالتزام بتنفيذ عمليات التداول من خلال آلية التنفيذ عن بعد من داخل مقراتها لحين ورود إشعار آخر. وأضافت البورصة، في بيان اليوم الأحد، أنه يجرى فقط للتنفيذ من خلال مقر البورصة بوسط البلد (الكوربيه) حال وجود ما يعيق ذلك، مع ضرورة مخاطبة البورصة المصرية مسبقا بطلب مبين به العوائق التي حالت دون ذلك. وأوضحت البورصة أن ذلك يأتي بناءً على سياسة الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

واستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 31.3 مليار جنيه، ليسجل نحو 568.475 مليار جنيه، في مقابل نحو 599.776 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة