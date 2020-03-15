بعد تعليق الدراسة.. جامعة المنصورة تضع خطة لبث المحاضرات «أون لاين»

١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٧ م

جامعة المنصورة

أعلن رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط، عن وضع خطط بديلة للمحاضرات بعد قرار تعليق الدراسة، وأن الجامعة ناقشت خلال مجلس العمداء الأخير كيفية أن تبث المحاضرات إلكترونياً "أون لاين". وقال عبد الباسط، إن الجامعة لديها الكثير من البدائل لبث المحاضرات إلكترونياً، بما يرتأى لأعضاء هيئة التدريس واستخدامهم للوسيلة المناسبة لذلك والتى من خلالها يمكنهم من الوصول إلى أكبر عدد من الطلاب فى أي وقت، حيث يمكن لعضو هيئة التدريس أن يقدم المحاضرة من الجامعة من خلال مركز التعليم الإلكتروني أو القاعات الدراسية أو حتى من خارج الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة المنصورة، أنه تم استخدام موديل إلكترونى وتم ربطه على نظام ابن الهيثم وبيانات الطلاب، ويمكن من خلاله دخول أكثر من 10 الاَف طالب على المحاضرات والتى سيتم تخزينها على عدد من السيرفرات.وأوضح عبد الباسط، أن نظام الموديل يتميز بإمكانية التواصل بين الطلاب وعضو هيئة التدريس والتفاعل فى الاتجاهين،



وأضاف رئيس جامعة المنصورة، أنه تم استخدام موديل إلكترونى وتم ربطه على نظام ابن الهيثم وبيانات الطلاب، ويمكن من خلاله دخول أكثر من 10 الاَف طالب على المحاضرات والتى سيتم تخزينها على عدد من السيرفرات.



وأوضح عبد الباسط، أن نظام الموديل يتميز بإمكانية التواصل بين الطلاب وعضو هيئة التدريس والتفاعل فى الاتجاهين، ويتمكن الطالب من معرفة جدول محاضراته من خلال دخوله على الموقع الإلكترونى وتسجيل بياناته باستخدام حسابه الخاص.



وأشار إلى أن الجامعة لديها مراكز للتحول الرقمي وستساعد على تحويل المقررات من مكتوبة إلى الكترونية، وهذه المراكز هى "مركز التعليم الإلكتروني، ومركز تقنية الاتصالات والمعلومات"، وستوفر المواد الشارحة للمحاضرات والدعم الفنى خاصة أن الجامعة تتوافر لديها البنية الأساسية الالكترونية للجامعة.



وأكد على أنه ستجرى عملية تكثيف للمحاضرات من خلال شرح أكبر كم بحيث يتم شرح المنهج كامل للطلاب، لافتاً أن كل هذه المجهودات تأتى فى إطار سعى الجامعة استكمال خطتها للتحول الرقمى بشكل كامل.







