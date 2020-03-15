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صلوا في بيوتكم.. الأزهر يُجيز إيقاف صلوات الجماعة بالمساجد

تحرير:إسلام الشاذلي ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٥ م
ملتقى هيئة كبار العلماء
ملتقى هيئة كبار العلماء
أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فتوى رسمية بجواز إيقاف صلوات الجماعة، لحماية المواطنين من فيروس كورونا، وفقا لبيان صادر عنها. وجاء نص الفتوي كالتالي: "في ضوء ما تسفر عنه التقارير الصحية المتتابعة من سرعة انتشار "فيروس كورونا- كوفيد 19" وتحوله إلى وباء عالمي، ومع تواتر المعلومات الطبية من أن الخطر الحقيقي للفيروس هو في سهولة وسرعة انتشاره، وأن المصاب به قد لا تظهر عليه أعراضه، ولا يعلم أنه مصاب به، وهو بذلك ينشر العدوى في كل مكان ينتقل إليه".
أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فتوى رسمية بجواز إيقاف صلوات الجماعة، لحماية المواطنين من فيروس كورونا، وفقا لبيان صادر عنها. وجاء نص الفتوي كالتالي: "في ضوء ما تسفر عنه التقارير الصحية المتتابعة من سرعة انتشار "فيروس كورونا- كوفيد 19" وتحوله إلى وباء عالمي، ومع تواتر المعلومات الطبية من أن
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ126 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
طائرة- مصر -للطيران (2)

بسبب كورونا..وزارة الطيران: إلغاء العمل بنظام البصمة

أصدرت وزارة الطيران المدني، بيانا مساء اليوم، قالت فيه، إنه في إطار استمرار الجهود الاحترازية التي تنتهجها الوزارة وشركاتها التابعة ضمن الخطة الوقائية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لإتباع التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بتعقيم جميع المباني والمنشأت من أجل ضمان السلامة الصحية لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني، مشيره إلى أنه استمرت لليوم الثالث حملة التعقيم والتطهير الموسعة لتشمل كلا من: مبنى سلطة الطيران المدني المصري، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وذلك بتعقيم جميع المداخل والمخارج وكافة القطاعات و الإدارات.
طقس (3)

دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس دافئ على القاهرة، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلا على كافة الأنحاء، إذ تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، تصل إلى حد الضباب على الضبعة والعلمين والإسكندرية وكامل الدلتا والقاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والواحات بالكامل. كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة، على الإسكندرية، وكامل الدلتا، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء، والبحر الأحمر، وشمال ووسط الصعيد.
أمطار-غزيرة (4)

بسبب الأمطار.. إغلاق 3 مساجد لخطورتها على المصلين بالإسماعيلية

قررت اللجنة الهندسية التابعة لمديرية أوقاف الإسماعيلية غلق ثلاثة مساجد بعد مرور على مختلف القطاعات عقب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد حيث تم غلق مسجد الجزارية بأبوشحاتة ومسجد الخضر بأبو عطوة ومسجد عباد الرحمن بالقنطرة غرب . الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد كشفت عورات المسئولين عن الأوقاف والتراخي في أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بالمساجد حيث إن مسجد الجزارية بأبوشحاتة أحد المساجد التي تم غلقها اليوم لخطورتها على المصلين هو من أكبر مساجد الإسماعيلية.
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فيروس- كورونا (17)

كورونا/كربلاء تلغي صلاة الجمعة و50 مليار دولار خسائر

قررت السلطات في كربلاء العراقية، صباح اليوم الخميس، إلغاء صلاة الجمعة غدًا؛ بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا، وذلك حسبما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، نشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (لأونكتاد)، ومقره جنيف، اليوم، تقريرا تناول تأثير فيروس كورونا في التجارة بين الدول، وتقييم الآثار الاقتصادية المرتبطة بالتفشى، بمختلف درجاته، الذى شهدته الكثير من دول العالم، ومن بينها الصين.
سجن بالصين

إصابة 207 سجناء بفيروس كورونا فى سجن «جين تشين» بالصين

أعلنت السلطات الصينية في مقاطعة شاندونج، أن فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين" حيث تم تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه، وفقل لموقع "روسيا اليوم".
كورونا

إيران تعلن عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إيران صباح اليوم الجمعة، عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب تصريحات نقلتها فضائية العربية، في نبأ عاجل وفي سياق متصل، نفت دائرة شرطة محافظة الديوانية الواقعة جنوب العراق، اليوم (الجمعة)، صحة التقارير الإخبارية التي أفادت بوجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

إصابة أول شرطي بفيروس كورونا في هونج كونج

كشفت السلطات في هونج كونج عن إصابة شرطي بالالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وأفادت سلطات هونج كونج ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ بأنه "تم وضع 59 شرطيا تحت الحجر الصحي عقب حضور الشرطي المصاب بـ"كورونا" والذي يبلغ من العمر 48 عاما مأدبة طعام معهم في الحي الغربي للمدينة بسبب مخاوف من انتشار العدوى بهذا الفيروس المميت فيما بينهم".
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