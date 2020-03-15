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الإياتا تحذر من عواقب تعليق السفر

تحرير:أميرة إبراهيم ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٣ م
الإياتا- صورة أرشيفية
الإياتا- صورة أرشيفية
فيما يواصل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) وأعضاؤه دعم الحكومات في جهودها لاحتواء انتشار COVID-19، وفيما يتزامن ذلك مع الضغط الشديد على الصناعة، حثت الإياتا الحكومات على ثلاث خطوات عاجلة تمثلت في التالي:
الاستعداد للعواقب الاقتصادية الواسعة لهذه الأعمال. الاستجابة بسرعة للتأثير المالي علي شركات الطيران. اتباع توصيات منظمة الصحة العالمية. وتأتي هذه الدعوات ردا على حظر الحكومة الأمريكية للمواطنين غير الأمريكيين، والأفراد المقيمين إقامة دائمة في الولايات المتحدة، والذين كانوا في منطقة شنغن خلال الـ14 يومًا
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ126 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
طائرة- مصر -للطيران (2)

بسبب كورونا..وزارة الطيران: إلغاء العمل بنظام البصمة

أصدرت وزارة الطيران المدني، بيانا مساء اليوم، قالت فيه، إنه في إطار استمرار الجهود الاحترازية التي تنتهجها الوزارة وشركاتها التابعة ضمن الخطة الوقائية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لإتباع التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بتعقيم جميع المباني والمنشأت من أجل ضمان السلامة الصحية لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني، مشيره إلى أنه استمرت لليوم الثالث حملة التعقيم والتطهير الموسعة لتشمل كلا من: مبنى سلطة الطيران المدني المصري، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وذلك بتعقيم جميع المداخل والمخارج وكافة القطاعات و الإدارات.
طقس (3)

دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس دافئ على القاهرة، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلا على كافة الأنحاء، إذ تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، تصل إلى حد الضباب على الضبعة والعلمين والإسكندرية وكامل الدلتا والقاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والواحات بالكامل. كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة، على الإسكندرية، وكامل الدلتا، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء، والبحر الأحمر، وشمال ووسط الصعيد.
أمطار-غزيرة (4)

بسبب الأمطار.. إغلاق 3 مساجد لخطورتها على المصلين بالإسماعيلية

قررت اللجنة الهندسية التابعة لمديرية أوقاف الإسماعيلية غلق ثلاثة مساجد بعد مرور على مختلف القطاعات عقب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد حيث تم غلق مسجد الجزارية بأبوشحاتة ومسجد الخضر بأبو عطوة ومسجد عباد الرحمن بالقنطرة غرب . الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد كشفت عورات المسئولين عن الأوقاف والتراخي في أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بالمساجد حيث إن مسجد الجزارية بأبوشحاتة أحد المساجد التي تم غلقها اليوم لخطورتها على المصلين هو من أكبر مساجد الإسماعيلية.
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كورونا

وفاة نائب وزير خارجية إيران السابق مصابا بكورونا

توفي نائب وزير خارجية إيران السابق حسين شيخ الإسلام بعد إصابته بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة، بحسب "د ب أ". وأشارت الوكالة إلى أن الدبلوماسي الإيراني فارق الحياة في وقت مبكر صباح اليوم داخل إحدى مستشفيات العاصمة طهران.
الأياتا- ترفض -فرض -ضرائب -علي -الركاب (1)

انطلاق جوائز التميز في الطيران من ثلاث فئات

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» عن فتح باب الترشح لحوائز التنوع والشمولية من الأياتا لتكريم وتعزيز التميز للعاملين في القطاع. وحددت الأياتا ثلاث فئات يمكن الترشح عنها، بينها اثنتان للسيدات، وهي: جائزة القدوة الملهمة: وتقدّم هذه الجائزة لسيدة تقلدت منصبًا قياديًّا في القطاع، وكان لمسيرتها المهنية أثر كبير على أعمال الطيران من خلال مساهماتها القيِّمة في إنجاز الأعمال، ودعمها المستمر للجهود الهادفة إلى تعزيز أجندة التنوع والشمولية.
فيروس- كورونا (19)

شركة طيران بريطانية تعلن إفلاسها بسبب «كورونا»

أعلنت شركة الطيران البريطانية "فلايبي" إفلاسها، اليوم الخميس، بعدما كبدها فيروس كورونا المستجد خسائر فادحة جديدة. وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية: "إنها لم تعد من أكبر شركات الطيران في بريطانيا، مشيرة إلى دخولها مرحلة الإفلاس وأنها باتت تحت الوصاية، وأنه تم إيقاف جميع الرحلات الجوية وتوقف عمل الشركة في المملكة المتحدة. وتعتبر الشركة البريطانية أكبر مشغل للرحلات الداخلية في المملكة المتحدة، حيث كانت تنقل نحو 8 ملايين مسافر سنويا من 43 مطارا في أوروبا و28 في بريطانيا.
فيروس- كورونا (16)

اليابان تخفض رحلاتها الجوية الداخلية للحد من كورونا

ذكرت شركتا طيران "أول نيبون ايروايز وجيه .ايه. ال اليابانيتان"، في بيان لهما، اليوم الأربعاء، أنه سيتم خفض عدد الرحلات الداخلية لمدة 7 أيام، وهو أول استقطاع في الخدمات الجوية في اليابان إثر تفشي فيروس كورونا الجديد، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الشركتين أعلنتا خفض عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار هانيدا في العاصمة طوكيو ومطار إتامي في أوساكا ومواقع أخرى اعتبارا من بعد غد الجمعة وحتى الخميس الذي يليه، بسبب انخفاض عدد المسافرين.
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