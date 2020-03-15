الغرفة التجارية: استقرار حالة السوق وتوافر السلع

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٥ م

السلع الغذائية

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة المهندس إبراهيم العربي، استقرار حالة السوق نتيجة توافر السلع الغذائية بمختلف أنواعها، متوقعا أن يزداد الاستقرار مع اقتراب موسم شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه دور الحكومة والقطاع الخاص لضبط السوق بالسعي إلى زيادة معروض السلع وتنويع منافذ بيعها. وقال العربي، في بيان اليوم الأحد، إن المتابعة مستمرة من مجالس إدارات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية وغرف العمليات التي تم تشكيلها الأربعاء الماضي، استعدادا للأحوال الجوية التي شهدتها البلاد وتحسنت تدريجيا مع اليومين الماضيين.

وأضاف العربي، أن هناك تقارير يومية يتلقاها الاتحاد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة للاطمئنان على حالة السوق والسعي إلى الحفاظ على استقرارها.وأشاد رئيس الاتحاد بدور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء ومسؤولي هيئة الأرصاد الجوية والمحافظات في إدارة أزمة سوء الأحوال الجوية، فضلا