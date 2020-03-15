زيادة 4 قروش..ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٤١ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وزادت العملة الخضراء حوالي 4 قروش أمام الجنيه. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 7 قروش ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع قرشين ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.

وارتفع سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 15.80 جنيه للبيع، و15.70 جنيه للشراء.كما ارتفع سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك عودة، وبنك إتش إس بي سي، والبنك العربي الإفريقي ليسجل نحو 15.80 جنيه للبيع، و15.70 جنيه للشراء.وارتفع أيضًا