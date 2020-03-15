الإفتاء تحذر التجار من رفع أسعار السلع بسبب كورونا

١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٨ م

دار الإفتاء - صورة أرشيفية

حذرت دار الإفتاء المصرية، في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة، ونشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، التجار والمحال التجارية من حبس السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس، واستغلال الظروف الراهنة من انتشار (وباء كورونا) بقصد الاحتكار ورفع الأسعار، مشددة على أن استغلال هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها حرام شرعا وخيانة للأمانة، وأن الشريعة الإسلامية حرمت الاحتكار بكل صوره وأشكاله.

وقالت الدار إن التضييق على الناس، وحبس ما يحتاجون إليه في حياتهم من الطعام وغيره، من أجل زيادة الأسعار وتحصيل مكاسب مادية، يعد غشا واعتداء وإضرارا بالناس وأكلًا لأموالهم بالباطل، موضحة أن الشريعة الإسلامية قد منحت ولي الأمر ومؤسسات الدولة الحق في مكافحة الاحتكار والقضاء عليه بالوسائل اللازمة؛ لكونه