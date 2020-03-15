هل تحتل realme مكانة Huawei في سوق الهواتف الذكية؟

ريلمي شركة هواتف ذكية صينية تعمل بخبرات شقيقتها الكبرى في هذا المجال وهي شركة أوبو، واستهدفت ريلمي منذ دخولها للسوق المصري فئة الشباب واستحوذت على حصة سوقية جيدة

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

جوزيف

يناير 2019 كان الموعد الرسمي لانطلاق هواتف Realme الذكية في السوق المصري، ما يعني أن فترة وجودها في مصر لم تتجاوز 15 شهرًا، لكنها خلال تلك الشهور استطاعت أن تحصل لنفسها على مكانة متقدمة جدًّا لم تستطع أي شركة في السوق المصري أن تحصل عليها في تلك الفترة، ومع هذه النتائج يبدو أن الشركة عازمة على مواصلة قطع المسافات الكبيرة في فترة وجيزة، فهي الآن بحسب التقارير الدولية تستحوذ على المرتبة الخامسة بين منتجي الهواتف الذكية في مصر، لكنها تسعى لأن تكون في المركز الثالث، فكيف يتم ذلك؟ هذا ما يكشف عنه جوزيف وانج رئيس شركة ريلمي في الشرق الأوسط وإفريقيا.

يقول جوزيف إن السوق المصري يمثل أهمية كبيرة لشركته، وتستحوذ شركتا سامسونج وأوبو فقط على 50 % من السوق، فيما تستحوذ هواوي وشاومي وريلمي وانفينيكس على 45% بحسب تقرير GFK، مشيرً إلى أن حجم سوق الهواتف الذكية في مصر ينمو بشكل ملحوظ، وبلغ حجم المبيعات العام الماضي 15 مليون وحدة، ومن المتوقع أن يصل خلال العام