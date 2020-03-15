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البورصة تخسر 39.6 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يهبط 9%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٣ م
البورصة
البورصة
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 39.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 560.164 مليار جنيه، في مقابل نحو 599.776 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة كبيرة تجاوزت نحو 9.3% ليغلق عند مستوي 10148.3 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.55% مغلقاً عند مستوى 587 نقطة.
وانخفض المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100بنسبة 9% ليغلق عند مستوى 1089.6 نقطة.وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية نحو 192.6 مليون ورقة مالية بقيمة 935.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.1 ألف عملية لعدد 176 شركة، وارتفعت أسهم 4 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 38
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بعد اجتماعهم بالوزير.. شركات المحمول تمنح المستخدمين مزايا مجانية

عقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع رؤساء الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ للاتفاق على طرح عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
طارق-عامر (2)

البنك المركزي يلغي رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

أصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خطابًا للبنوك يتضمن تعليمات وإجراءات احترازية ووقائية لضمان استمرارية العمل في القطاع المصرفي، في إطار توجه الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد. وشملت الإجراءات قرارات تتعلق بضمان استمرارية العمل والطوارئ بالبنوك، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الخدمات المصرفية والعمليات المصرفية.
دولارات

زيادة 4 قروش..ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وزادت العملة الخضراء حوالي 4 قروش أمام الجنيه. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 7 قروش ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع قرشين ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.
سلع-غذائية

الغرفة التجارية: استقرار حالة السوق وتوافر السلع

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة المهندس إبراهيم العربي، استقرار حالة السوق نتيجة توافر السلع الغذائية بمختلف أنواعها، متوقعا أن يزداد الاستقرار مع اقتراب موسم شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه دور الحكومة والقطاع الخاص لضبط السوق بالسعي إلى زيادة معروض السلع وتنويع منافذ بيعها. وقال العربي، في بيان اليوم الأحد، إن المتابعة مستمرة من مجالس إدارات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية وغرف العمليات التي تم تشكيلها الأربعاء الماضي، استعدادا للأحوال الجوية التي شهدتها البلاد وتحسنت تدريجيا مع اليومين الماضيين.
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بورصة (2)

البورصة تخسر 31 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 31.3 مليار جنيه، ليسجل نحو 568.475 مليار جنيه، في مقابل نحو 599.776 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي، جلسة يوم الأربعاء. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 6.3%، وانخفض مؤشر البورصة لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 2.31%، كما تراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 بنسبة 2.72%.
بورصة (1)

البورصة تربح 4.6 مليار جنيه في مستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسات اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.6 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 603 مليار جنيه، في مقابل نحو 598.328 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس، الثلاثاء. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.01%، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 1.10%، وقفز مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 بنسبة 0.68%. وأغلقت مؤشرات البورصة أمس على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 4.3 مليار جنيه.
بورصة

البورصة تربح 4 مليارات جنيه ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1%

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 598 مليار جنيه، في مقابل نحو 594 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس الإثنين. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 11140 نقطة، وصعد مؤشر "إي جى إكس 50" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 1548 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل مستوى 1087 نقطة وصعد مؤشر "إي جى إكس 100" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1171 نقطة.
البورصة

البورصة تخسر 26 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يهبط 5%

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الإثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 26.5 مليار جنيه، ليسجل مستوى نحو 600.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 627 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس، الأحد. وهبط مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس بأكثر من 5%، وتراجعت باقي المؤشرات بنسب تراوحت بين 2 و2.%. ويأتي هذا التراجع في البورصة المصرية بالتزامن من حدوث تراجعات حادة في التعاملات الصباحية اليوم للأسهم العربية والخليجية، مع تزايد المخاوف الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد.
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