البورصة تخسر 39.6 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يهبط 9%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٣ م

البورصة

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 39.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 560.164 مليار جنيه، في مقابل نحو 599.776 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة كبيرة تجاوزت نحو 9.3% ليغلق عند مستوي 10148.3 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.55% مغلقاً عند مستوى 587 نقطة.

وانخفض المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100بنسبة 9% ليغلق عند مستوى 1089.6 نقطة.وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية نحو 192.6 مليون ورقة مالية بقيمة 935.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.1 ألف عملية لعدد 176 شركة، وارتفعت أسهم 4 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 38