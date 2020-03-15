التعليم: تعليمات بمغادرة الطلاب المدارس الداخلية

تحرير:أمينة محمود ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٥ م

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه سيتم إصدار تعليمات بأن يغادر جميع طلاب المدارس الداخلية في التعليم الفني مدارسهم حتى ميعاد عودة الدراسة المقرر تعليقها أسبوعين تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هناك بعض الطلاب قد غادروا بالفعل.

وأوضح مجاهد، في بيان له، اليوم الأحد، أنه سيتم وضع أفلام تعليمية عن المقررات على الإنترنت ليذاكر منها الطلاب، وتم إبلاغ مدارس الضبعة ومعلومات الإسماعيلية وتكنولوجيا الصيانة والآثار وجار انصراف الطلاب اليوم، وذلك تنفيذا لقرار الرئاسة والبدء في التعقيم والتطهير لكافة المنشآت واتخاذ كل ما يلزم لحماية أبنائنا

وأوضح مجاهد، في بيان له، اليوم الأحد، أنه سيتم وضع أفلام تعليمية عن المقررات على الإنترنت ليذاكر منها الطلاب، وتم إبلاغ مدارس الضبعة ومعلومات الإسماعيلية وتكنولوجيا الصيانة والآثار وجار انصراف الطلاب اليوم، وذلك تنفيذا لقرار الرئاسة والبدء في التعقيم والتطهير لكافة المنشآت واتخاذ كل ما يلزم لحماية أبنائنا الطلاب.



