السيسي يناقش مع حميدتي تطورات سد النهضة

١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس رحب بالفريق أول حميدتي بالقاهرة، طالبا نقل تحياته إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، مؤكدا أن سياسة مصر دائما ما كانت سندا ودعما للسودان، خاصة خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة، أخذا في الاعتبار المصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.

من جانبه، نقل الفريق أول حميدتي تحيات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى الرئيس، مشيدا بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به. كما أعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة.وشهد