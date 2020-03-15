المسماري: تركيا تنقل إرهابيين إلى ليبيا بطائرات مدنية

١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٨ م

المسماري

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأحد، إن تركيا ترسل ما يقارب 400 إرهابي إلى ليبيا، بشكل يومي، لأجل دعم الميليشيات التي تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج. وأشار اللواء المسماري، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن تركيا جلبت ألفي مرتزق، من بينهم عناصر في تنظيم داعش وجبهة النصرة "سابقا"، عن طريق طائرات مدنية. وشدد المسماري على أن الجيش الليبي متمسك بخروج المرتزقة والقوات التركية، مشيرا إلى وجود ألف خبير وضابط عسكري منهم في ليبيا. وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي وقوع قتلى وسط الأتراك في العمليات العسكرية قائلا: "استهدفنا القوات التركية في معيتيقة".

وأضاف أن ميليشيات مصراتة تحاول الهجوم على سرت، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي يسعى إلى عدم استغلال الأعداء لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى الإعلان عنه في وقت سابق.ويوم الخميس الماضي، أشار اللواء المسماري إلى أن التدخل التركي في الأزمة الليبية، ليس أمرا حديثا، لأن الأتراك موجودين في البلاد بشكل فعلي منذ