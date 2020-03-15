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المسماري: تركيا تنقل إرهابيين إلى ليبيا بطائرات مدنية

١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٨ م
المسماري
المسماري
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأحد، إن تركيا ترسل ما يقارب 400 إرهابي إلى ليبيا، بشكل يومي، لأجل دعم الميليشيات التي تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج. وأشار اللواء المسماري، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن تركيا جلبت ألفي مرتزق، من بينهم عناصر في تنظيم داعش وجبهة النصرة "سابقا"، عن طريق طائرات مدنية. وشدد المسماري على أن الجيش الليبي متمسك بخروج المرتزقة والقوات التركية، مشيرا إلى وجود ألف خبير وضابط عسكري منهم في ليبيا. وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي وقوع قتلى وسط الأتراك في العمليات العسكرية قائلا: "استهدفنا القوات التركية في معيتيقة".
وأضاف أن ميليشيات مصراتة تحاول الهجوم على سرت، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي يسعى إلى عدم استغلال الأعداء لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى الإعلان عنه في وقت سابق.ويوم الخميس الماضي، أشار اللواء المسماري إلى أن التدخل التركي في الأزمة الليبية، ليس أمرا حديثا، لأن الأتراك موجودين في البلاد بشكل فعلي منذ
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بيني-جانتس

بعد تفويض الكنيست.. تكليف «جانتس» بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأحد، أنه سيكلف رئيس قائمة «كاحول لافان» بيني جانتس، بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن أنهى مشاوراته مع الكتل النيابية، قائلًا: «إنه يدفع حتى اللحظة الأخيرة باتجاه تشكيل حكومة وحدة في ظل أزمة فيروس كورونا الذي يواصل انتشاره». وجاء هذا الإعلان بعد حصول زعيم حزب «أزرق أبيض» بيني جانتس، على تفويض «الكنيست» بتشكيل الحكومة. وأعلنت القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية أنها تدعم بالكامل ترشيح زعيم تحالف «أزرق - أبيض»، لمنصب رئيس الوزراء، شريطة أن يمضي في تشكيل حكومة وسطية - يسارية.
فيروس- كورونا (1)

إغلاق كافة المجمعات التجارية في مكة المكرمة والرياض

أمر مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإغلاق كافة المجمعات التجارية المسقوفة في المنطقة، وإيقاف جميع الأنشطة التجارية داخلها، إذ أصدرت منطقة الرياض أمرا بإغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة بما في ذلك المطاعم، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات. وكتبت على «تويتر»: «في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس- كورونا (17)

«بسبب كورونا».. لبنان تُعلن حالة الطوارئ الصحية

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الأحد، حالة طوارئ صحية على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد. وانعقد المجلس الأعلى للدفاع اللبناني برئاسة الرئيس اللبناني، ميشيل عون، بهدف تسخير كافة السبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ قال أمين عام مجلس الدفاع، اللواء محمود الأسمر، في بيان له: «نعلن التعبئة العامة مع ما تستلزمه من خطط وأحكام خاصة، وطلب من الإدارات العامة والأجهزة متابعة الوضع الذي يستدعي حالة طوارئ صحيّة»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
المسجد-الأقصى (1)

إغلاق المسجد الأقصى و«قبة الصخرة» بسبب كورونا

أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس، اليوم الأحد، إغلاق المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة بسبب فيروس كورونا، وفقا لـ"تاس".
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الاتحاد-الدولي-للنقل-الجوي-إياتا

بسبب كورونا.. تأجيل المنتدى الدولي للشحن الجوي بإسطنبول

رغم عدم إعلان تركيا عن تسجيل حالات إصابة لكورونا، إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اضطر لإلغاء المنتدى الدولي للشحن الجوي الذي كان محددا له الأسبوع المقبل في إسطنبول، إذ أعلنت كاثرين كاسبناسجا مسؤول الإعلام للشرق الأوسط، توالي الاستفسارات حول مصير المنتدى في ظل تصاعد انتشار الفيروس، مضيفة: "منذ أول ظهور لـCOVID-19 في الصين، ونحن نراقب الوضع في إسطنبول عن كثب، ونتواصل يوميًا مع السلطات المحلية والدولية، وحافظنا على اتباع الإرشادات التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية".
قصف-سوريا

الدفاع التركية: قصف 82 موقعًا للجيش السوري في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن قصف 82 موقعا للجيش السوري، أسفرت عن تدمير 9 دبابات، ومدفعين، و6 راجمات صواريخ، وعربتين عسكريتين. وبحسب وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أن الجيش التركي قصف 82 هدفًا تابعا للجيش السوري في إدلب والقصف لا يزال مستمرًا، مؤكدة: تحييد 299 عنصرًا من النظام السوري في محافظة إدلب». كان الجيش السوري، قد أعلن عن إسقاط طائرة مسيرة تركية، شرق بلدة خان السبل، في ريف إدلب، شمال غربي سوريا، وسط تصاعد الأعمال العسكرية بين الجانبين، بحسب سبوتنيك.
الجيش- الوطني -الليبي (2)

الجيش الليبى يستهدف منصات تركية في مطار معيتيقة

استهدفت قوات الجيش الوطنى الليبي، اليوم الثلاثاء، منصات الدفاع الجوى التى ثبتتها القوات التركية منذ أيام قليلة فى مطار معيتيقة ودمرتها بالكامل، وذلك بحسب ما أفادت به غرفة العمليات التابعة للجيش، وأفادت شعبة الإعلام الحربى للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان صحفي، أوردته قناة "العربية" الفضائية، بأن أصواتا قوية نجمت عن انفجار منصات الدفاع الجوى التابعة للقوات التركية التى تم استهدافها من قبل الجيش. وبدورها، أعلنت إدارة مطار معيتيقة، توقف حركة الملاحة الجوية وإخلاء المطار من المسافرين والعاملين به.
الجيش- الوطني -الليبي (1)

ليبيا: سقوط 16 قتيلا من الجيش التركي على أيدي قواتنا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، في تصريحات أدلى بها لوكالة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إن "16 قتيلا من الجيش التركي سقطوا على أيدى القوات المسلحة الليبية حتى الآن ونعد الرئيس التركي بالمزيد"، وذلك دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول العملية. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال أمس السبت، إن بلاده تحارب قوات قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في ليبيا، واعترف بسقوط عدد من القتلى في الجانب التركي هناك.
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