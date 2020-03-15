البنك المركزي يلغي رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٢ م

طارق عامر

أصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خطابًا للبنوك يتضمن تعليمات وإجراءات احترازية ووقائية لضمان استمرارية العمل في القطاع المصرفي، في إطار توجه الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد. وشملت الإجراءات قرارات تتعلق بضمان استمرارية العمل والطوارئ بالبنوك، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الخدمات المصرفية والعمليات المصرفية.

وجاءت أبرز هذه القرارات بإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من ماكينة الصراف الآلي (ATM) والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر. وبحسب خطاب من البنك المركزي للبنوك، فإن "المركزي" قرر تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد