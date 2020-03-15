سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بنك الإمارات دبي يحقق 1.77 مليار جنيه أرباحا في 2019

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م
رئيس بنك الإمارات دبي
رئيس بنك الإمارات دبي
أظهرت نتائج اعمال بنك الإمارات دبي الوطني - مصر تحقيق زيادة فى صافى الأرباح بنسبة 44.23% لتسجل نحو 1.77 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة بـ 1.22 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018. وجاءت الزيادة في صافي الربح على أساس سنوي بنسبة 44.23% مدفوعة بالزيادة في إجمالي الإيرادات في صافي الدخل من العائد وصافى الدخل من الاتعاب والعمولات. و ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 14.79% ليصل إلى 3.69 مليار جنيه، وبلغ صافي الدخل من العائد 2.88 مليار جنيه بزيادة قدرها 15.59%، كما بلغ صافي الدخل من الاتعاب والعمولات 615.7 مليون جنيه
وارتفع صافي الدخل من المتاجرة بنسبة 115.23? ليصل إلى 183.54 مليون جنيه. وسجلت إجمالي أصول بنك الامارات دبي الوطني – مصر 57.82 مليار جنيه، وارتفع إجمالي صافي قروض العملاء بنسبة 5.49% ليصل إلى 30.36 مليار جنيه.                         
اقرأ المزيد
PHOTO-2020-03-15-16-10-29

بعد اجتماعهم بالوزير.. شركات المحمول تمنح المستخدمين مزايا مجانية

عقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع رؤساء الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ للاتفاق على طرح عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
طارق-عامر (2)

البنك المركزي يلغي رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

أصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خطابًا للبنوك يتضمن تعليمات وإجراءات احترازية ووقائية لضمان استمرارية العمل في القطاع المصرفي، في إطار توجه الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد. وشملت الإجراءات قرارات تتعلق بضمان استمرارية العمل والطوارئ بالبنوك، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الخدمات المصرفية والعمليات المصرفية.
خسائر-البورصة

البورصة تخسر 39.6 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يهبط 9%

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 39.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 560.164 مليار جنيه، في مقابل نحو 599.776 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة كبيرة تجاوزت نحو 9.3% ليغلق عند مستوي 10148.3 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.55% مغلقاً عند مستوى 587 نقطة.
دولارات

زيادة 4 قروش..ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وزادت العملة الخضراء حوالي 4 قروش أمام الجنيه. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 7 قروش ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع قرشين ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]