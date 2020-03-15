بنك الإمارات دبي يحقق 1.77 مليار جنيه أرباحا في 2019
تحرير:أحمد البرماوي
١٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م
رئيس بنك الإمارات دبي
أظهرت نتائج اعمال بنك الإمارات دبي الوطني - مصر تحقيق زيادة فى صافى الأرباح بنسبة 44.23% لتسجل نحو 1.77 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة بـ 1.22 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
وجاءت الزيادة في صافي الربح على أساس سنوي بنسبة 44.23% مدفوعة بالزيادة في إجمالي الإيرادات في صافي الدخل من العائد وصافى الدخل من الاتعاب والعمولات.
و ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 14.79% ليصل إلى 3.69 مليار جنيه، وبلغ صافي الدخل من العائد 2.88 مليار جنيه بزيادة قدرها 15.59%، كما بلغ صافي الدخل من الاتعاب والعمولات 615.7 مليون جنيه
وارتفع صافي الدخل من المتاجرة بنسبة 115.23? ليصل إلى 183.54 مليون جنيه.
وسجلت إجمالي أصول بنك الامارات دبي الوطني – مصر 57.82 مليار جنيه، وارتفع إجمالي صافي قروض العملاء بنسبة 5.49% ليصل إلى 30.36 مليار جنيه.
وارتفع صافي الدخل من المتاجرة بنسبة 115.23? ليصل إلى 183.54 مليون جنيه.
وسجلت إجمالي أصول بنك الامارات دبي الوطني – مصر 57.82 مليار جنيه، وارتفع إجمالي صافي قروض العملاء بنسبة 5.49% ليصل إلى 30.36 مليار جنيه. وارتفعت إجمالي ودائع العملاء بنسبة 6.87? ليصل إلى 44.71 مليار جنيه.
وانخفضت نسبة التكاليف إلى الإيرادات لتصل إلى 36.06% بالمقارنة مع 43.75% العام الماضي حتى نهاية ديسمبر 2018.
وبلغ العائد على حقوق الملكية نحو 28.87% مقابل 24.93% للعام الماضي، وبلغ العائد على الأصول نحو 3.07% مقابل 2.22% عن العام الماضي.
وبلغ معدل كفاية رأس المال 18.58% بالمقارنة بالحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ 12.75%، مع الاحتفاظ الكامل بتوزيعات 2019.