بنك الإمارات دبي يحقق 1.77 مليار جنيه أرباحا في 2019

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م

رئيس بنك الإمارات دبي

أظهرت نتائج اعمال بنك الإمارات دبي الوطني - مصر تحقيق زيادة فى صافى الأرباح بنسبة 44.23% لتسجل نحو 1.77 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة بـ 1.22 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018. وجاءت الزيادة في صافي الربح على أساس سنوي بنسبة 44.23% مدفوعة بالزيادة في إجمالي الإيرادات في صافي الدخل من العائد وصافى الدخل من الاتعاب والعمولات. و ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 14.79% ليصل إلى 3.69 مليار جنيه، وبلغ صافي الدخل من العائد 2.88 مليار جنيه بزيادة قدرها 15.59%، كما بلغ صافي الدخل من الاتعاب والعمولات 615.7 مليون جنيه

وارتفع صافي الدخل من المتاجرة بنسبة 115.23? ليصل إلى 183.54 مليون جنيه. وسجلت إجمالي أصول بنك الامارات دبي الوطني – مصر 57.82 مليار جنيه، وارتفع إجمالي صافي قروض العملاء بنسبة 5.49% ليصل إلى 30.36 مليار جنيه.