كريم نيدفيد يقاضي مركز تأهيل في ألمانيا

تحرير:أحمد سعيد ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٦ م

نيدفيد

وكل كريم وليد «نيدفيد» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحد المحامين لتحريك دعوى قضائية دولية ضد أحد مراكز العلاج الطبيعي في ألمانيا، الذي باشر فيه تأهيله، لكنه تم بشكل خاطئ، مما أدى لتعرضه لمشاكل في جديدة الركبة المصابة. وخضع لاعب وسط الأهلي لعمليتين جراحيتين في الركبة بعد العملية الأساسية بسبب إصابته بقطع في الغضروف، قبل أن يستأصل الجزء المصاب في العملية الأخرى.

وعرض نيدفيد أخر الأشاعات التي خضع لها على الأطباء في ألمانيا وأمريكا من أجل الوقوف على سبب استمرار معاناته من الإصابة ورشح في الركبة، وأكد الأطباء أن كل هذا يعود للتأهيل وليس بسبب العملية الجراحية. ومن المُقرر أن يطير كريم نيدفيد إلى ألمانيا بعد أسبوعين من أجل متابعة الحالة، لكن السفر متوقف حتى الآن

وعرض نيدفيد أخر الأشاعات التي خضع لها على الأطباء في ألمانيا وأمريكا من أجل الوقوف على سبب استمرار معاناته من الإصابة ورشح في الركبة، وأكد الأطباء أن كل هذا يعود للتأهيل وليس بسبب العملية الجراحية.



ومن المُقرر أن يطير كريم نيدفيد إلى ألمانيا بعد أسبوعين من أجل متابعة الحالة، لكن السفر متوقف حتى الآن بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.





