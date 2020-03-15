رياضة

كريم نيدفيد يقاضي مركز تأهيل في ألمانيا

تحرير:أحمد سعيد ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٦ م
نيدفيد
نيدفيد
وكل كريم وليد «نيدفيد» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحد المحامين لتحريك دعوى قضائية دولية ضد أحد مراكز العلاج الطبيعي في ألمانيا، الذي باشر فيه تأهيله، لكنه تم بشكل خاطئ، مما أدى لتعرضه لمشاكل في جديدة الركبة المصابة. وخضع لاعب وسط الأهلي لعمليتين جراحيتين في الركبة بعد العملية الأساسية بسبب إصابته بقطع في الغضروف، قبل أن يستأصل الجزء المصاب في العملية الأخرى.
وعرض نيدفيد أخر الأشاعات التي خضع لها على الأطباء في ألمانيا وأمريكا من أجل الوقوف على سبب استمرار معاناته من الإصابة ورشح في الركبة، وأكد الأطباء أن كل هذا يعود للتأهيل وليس بسبب العملية الجراحية. ومن المُقرر أن يطير كريم نيدفيد إلى ألمانيا بعد أسبوعين من أجل متابعة الحالة، لكن السفر متوقف حتى الآن
اقرأ المزيد
باهر-المحمدي

باهر المحمدي خارج حسابات الفراعنة في معسكر مارس

أصبح باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي خارج حسابات منتخب مصر في معسكر مارس بسببب إصابته مع الإسماعيلي أمام الجونة في الدوري الممتاز، وذلك بعد أن أعلن الإسماعيلي غياب اللاعب لمدة 3 أسابيع للعلاج مما يعني صعوبة لحاقه بمعسكر منتخب مصر في مارس الجاري، حيث يستعد منتخبنا لمواجهة توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، علمًا بأن الجهار الفني لمنتخب مصر أعلن عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل.
الاهلى- وسموحة (13)

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

يستضيف النادي الأهلي نظيره سموحة، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، عن طريق رمضان صبحي. ويدخل الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة من 16 فوز، بينما يحتل سموحة بقيادة مدربه حمادة صدقي المركز السابع برصيد 24 نقطة جمعها من 5 انتصارات و9 تعادلات و3 هزائم.
الاهلى- وسموحة (8)

سموحة ضيفًا ثقيلا على الأهلي في الدوري

يستضيف النادي الأهلي نظيره سموحة، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، عن طريق رمضان صبحي. ويدخل الأهلي، بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة من 16 فوزًا، بينما يحتل سموحة، بقيادة مدربه حمادة صدقي، المركز السابع برصيد 24 نقطة جمعها من 5 انتصارات و9 تعادلات و3 هزائم.
اقرأ المزيد من الأخبار
الاهلى- وسموحة (13)

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

يستضيف النادي الأهلي نظيره سموحة، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، عن طريق رمضان صبحي. ويدخل الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة من 16 فوز، بينما يحتل سموحة بقيادة مدربه حمادة صدقي المركز السابع برصيد 24 نقطة جمعها من 5 انتصارات و9 تعادلات و3 هزائم.
الاهلى- وسموحة (8)

سموحة ضيفًا ثقيلا على الأهلي في الدوري

يستضيف النادي الأهلي نظيره سموحة، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، عن طريق رمضان صبحي. ويدخل الأهلي، بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة من 16 فوزًا، بينما يحتل سموحة، بقيادة مدربه حمادة صدقي، المركز السابع برصيد 24 نقطة جمعها من 5 انتصارات و9 تعادلات و3 هزائم.
حورا -نادر-لسيد (3)

نادر السيد: الأهلى خدعنى بسبب الحضرى وخافيير أجيرى «كداب»

هو عملاق من عمالقة مركز حراسة المرمى فى مصر، لديه تاريخ كبير سواء على صعيد الأندية أو على الصعيد الدولى مع المنتخبات بمختلف فئاتها السنية، لعب لأندية عديدة فى مصر، أبرزها قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك، بخلاف لعبه لنادى الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى، واحترافه فى بلجيكا واليونان.. هو نادر السيد، حارس مرمى نادى الزمالك والأهلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى التقته «الفرسان» فى حوار مطول، كشف فيه كل المواقف والقضايا المهمة على الساحة الرياضية، وتحدث عن انتقاله للمارد الأحمر، وأزمته مع مانويل جوزيه، وترشيحه للمكسيكى خافيير أجيرى؛ ليكون مدربًا للمنتخب الوطنى.
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

4 قرارات.. مجلس الأهلي يرد على اتحاد الكرة

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا بنتائج اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، الذي عقد مساء اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، ومناقشة قرارت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بين فريق الكرة بالنادي والزمالك مساء الخميس الماضي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]