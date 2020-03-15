السيسي يوجه بتطوير قدرات هيئة قناة السويس

تحرير:التحرير ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٠ م

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إذ صرح المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة، أن الاجتماع تناول استعراض الأهداف الاستراتيجية لهيئة قناة السويس حتى عام 2023، فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي لعملية التطوير والتحديث الجارية بهيئة قناة السويس ومشروعاتها. وجه في هذا الإطار بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات هيئة قناة السويس وتعظيم مواردها لصالح الاقتصاد الوطني باعتبارها من أهم الأصول الاستراتيجية المملوكة للدولة، وذلك من خلال قيام الهيئة بتنمية رأسمالها، وتنويع ومضاعفة إيراداتها، وتقليل التكاليف بحوكمة الأداء.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض جهود تطوير وتحديث وهيكلة الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وذلك من خلال منظومة متكاملة للإصلاح وإدارة الأصول والمشروعات وتطوير الأعمال، خاصة في ظل أهمية تلك الشركات في تقديم الدعم الفني وصيانة الوحدات البحرية، بالإضافة إلى عرض محاور تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس.وأوضح