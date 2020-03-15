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«بسبب كورونا».. لبنان تُعلن حالة الطوارئ الصحية

تحرير:وكالات ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٢ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الأحد، حالة طوارئ صحية على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد. وانعقد المجلس الأعلى للدفاع اللبناني برئاسة الرئيس اللبناني، ميشيل عون، بهدف تسخير كافة السبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ قال أمين عام مجلس الدفاع، اللواء محمود الأسمر، في بيان له: «نعلن التعبئة العامة مع ما تستلزمه من خطط وأحكام خاصة، وطلب من الإدارات العامة والأجهزة متابعة الوضع الذي يستدعي حالة طوارئ صحيّة»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
وأكد أمين عام مجلس الدفاع، أن انعقاد المجلس هدفه متابعة التطورات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب «القوات اللبنانية».وأضاف الأسمر: «استهل الرئيس الاجتماع بعرض للتدابير الواجب اتخاذها، واعتبر أن الوضع يتطلب حال طوارئ صحية»، منوهًا أن المجلس طلب من الأجهزة الأمنية متابعة الأوضاع الميدانية وإبلاغ
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بيني-جانتس

بعد تفويض الكنيست.. تكليف «جانتس» بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأحد، أنه سيكلف رئيس قائمة «كاحول لافان» بيني جانتس، بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن أنهى مشاوراته مع الكتل النيابية، قائلًا: «إنه يدفع حتى اللحظة الأخيرة باتجاه تشكيل حكومة وحدة في ظل أزمة فيروس كورونا الذي يواصل انتشاره». وجاء هذا الإعلان بعد حصول زعيم حزب «أزرق أبيض» بيني جانتس، على تفويض «الكنيست» بتشكيل الحكومة. وأعلنت القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية أنها تدعم بالكامل ترشيح زعيم تحالف «أزرق - أبيض»، لمنصب رئيس الوزراء، شريطة أن يمضي في تشكيل حكومة وسطية - يسارية.
فيروس- كورونا (1)

إغلاق كافة المجمعات التجارية في مكة المكرمة والرياض

أمر مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإغلاق كافة المجمعات التجارية المسقوفة في المنطقة، وإيقاف جميع الأنشطة التجارية داخلها، إذ أصدرت منطقة الرياض أمرا بإغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة بما في ذلك المطاعم، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات. وكتبت على «تويتر»: «في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
احمد-المسماري (2)

المسماري: تركيا تنقل إرهابيين إلى ليبيا بطائرات مدنية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأحد، إن تركيا ترسل ما يقارب 400 إرهابي إلى ليبيا، بشكل يومي، لأجل دعم الميليشيات التي تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج. وأشار اللواء المسماري، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن تركيا جلبت ألفي مرتزق، من بينهم عناصر في تنظيم داعش وجبهة النصرة "سابقا"، عن طريق طائرات مدنية. وشدد المسماري على أن الجيش الليبي متمسك بخروج المرتزقة والقوات التركية، مشيرا إلى وجود ألف خبير وضابط عسكري منهم في ليبيا. وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي وقوع قتلى وسط الأتراك في العمليات العسكرية قائلا: "استهدفنا القوات التركية في معيتيقة".
المسجد-الأقصى (1)

إغلاق المسجد الأقصى و«قبة الصخرة» بسبب كورونا

أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس، اليوم الأحد، إغلاق المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة بسبب فيروس كورونا، وفقا لـ"تاس".
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فيروس- كورونا (17)

لبنان يسجل أول وفاة بفيروس «كورونا»

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن لبنان سجل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الثلاثاء مضيفة أن المريض كان في الحجر الصحي. وأوقفت الحكومة الرحلات الجوية لغير المقيمين من بؤر الفيروس وأغلقت المدارس، ونصحت بتجنب التجمعات العامة مع ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في لبنان إلى 41 حالة هذا الأسبوع. كما أعلنت بلدية العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، إغلاق الحدائق العامة. وقالت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت: "تقرر إغلاق الحدائق العامة في مدينة بيروت، لا سيما حدائق حرج بيروت وحديقة الرئيس رينيه معوض، بشكل مؤقت".
مصطفى-مدبولي

حقيقة إعلان حالة الطوارئ في الأقصر وأسوان والفيوم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إعلان وزارة الصحة حالة الطوارئ بمحافظتي الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة تفشي فيروس كورونا. وأكد المركز، في بيان له، اليوم الأحد، أنه لا صحة لإعلان حالة الطوارئ بأي محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأن الوضع الصحي آمن ومستقر تماما بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى تشديد كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من التعقيم والكشف الطبي واختبارات التحاليل العشوائية، فضلا عن استمرار تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي والفحص الطبي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الجمهورية.
كورونا

إيران تعلن عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إيران صباح اليوم الجمعة، عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب تصريحات نقلتها فضائية العربية، في نبأ عاجل وفي سياق متصل، نفت دائرة شرطة محافظة الديوانية الواقعة جنوب العراق، اليوم (الجمعة)، صحة التقارير الإخبارية التي أفادت بوجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

إصابة أول شرطي بفيروس كورونا في هونج كونج

كشفت السلطات في هونج كونج عن إصابة شرطي بالالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وأفادت سلطات هونج كونج ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ بأنه "تم وضع 59 شرطيا تحت الحجر الصحي عقب حضور الشرطي المصاب بـ"كورونا" والذي يبلغ من العمر 48 عاما مأدبة طعام معهم في الحي الغربي للمدينة بسبب مخاوف من انتشار العدوى بهذا الفيروس المميت فيما بينهم".
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