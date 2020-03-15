«بسبب كورونا».. لبنان تُعلن حالة الطوارئ الصحية

تحرير:وكالات ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٢ م

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الأحد، حالة طوارئ صحية على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد. وانعقد المجلس الأعلى للدفاع اللبناني برئاسة الرئيس اللبناني، ميشيل عون، بهدف تسخير كافة السبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ قال أمين عام مجلس الدفاع، اللواء محمود الأسمر، في بيان له: «نعلن التعبئة العامة مع ما تستلزمه من خطط وأحكام خاصة، وطلب من الإدارات العامة والأجهزة متابعة الوضع الذي يستدعي حالة طوارئ صحيّة»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

وأكد أمين عام مجلس الدفاع، أن انعقاد المجلس هدفه متابعة التطورات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب «القوات اللبنانية».وأضاف الأسمر: «استهل الرئيس الاجتماع بعرض للتدابير الواجب اتخاذها، واعتبر أن الوضع يتطلب حال طوارئ صحية»، منوهًا أن المجلس طلب من الأجهزة الأمنية متابعة الأوضاع الميدانية وإبلاغ