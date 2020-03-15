حملات أمنية لإغلاق السناتر التعليمية في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٨ م

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة مكبرة اليوم الأحد، على عددًا من السناتر بمختلف أنحاء المحافظة لإغلاقها والتنبيه على أصحابها بعدم الفتح خلال الفترة القادمة، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء. كان اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، كلف رؤوساء وحدات المباحث بالمرور ومتابعة سناتر الدروس الخصوصية وإغلاقها والتنبيه على أصحابها بعدم الفتح خلال الفترة المقبلة، وعلى الفور تم تنفيذ عدة حملات في جميع أنحاء المحافظة.

وشهدت منطقة نفيشة مرور المقدم محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، ومعاونيه: محمد جبر، وحسن رضوان، وأسفر ذلك عن ضبط عدد من المراكز والسناتر في نطاق الدائرة فتم إغلاقها واخذ التعهد اللازم على أصحابها بعدم الفتح مرة أخرى. كان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم أعلن، أنه سيتم إصدار تعليمات