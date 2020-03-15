جريمة

حملات أمنية لإغلاق السناتر التعليمية في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٨ م
سناتر_أرشيفية
سناتر_أرشيفية
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة مكبرة اليوم الأحد، على عددًا من السناتر بمختلف أنحاء المحافظة لإغلاقها والتنبيه على أصحابها بعدم الفتح خلال الفترة القادمة، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء. كان اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، كلف رؤوساء وحدات المباحث بالمرور ومتابعة سناتر الدروس الخصوصية وإغلاقها والتنبيه على أصحابها بعدم الفتح خلال الفترة المقبلة، وعلى الفور تم تنفيذ عدة حملات في جميع أنحاء المحافظة.
وشهدت منطقة نفيشة مرور المقدم محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، ومعاونيه: محمد جبر، وحسن رضوان، وأسفر ذلك عن ضبط عدد من المراكز والسناتر في نطاق الدائرة فتم إغلاقها واخذ التعهد اللازم على أصحابها بعدم الفتح مرة أخرى. كان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم أعلن، أنه سيتم إصدار تعليمات
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محاكمة لجين

7 أبريل.. الحكم على معاون مباحث السلام في «قتل الشاب سيف»

قررت محكمة جنح السلام ثان، برئاسة المستشار شريف رشدي، حجز محاكمة النقيب "محمد.ف"، معاون مباحث قسم شرطة السلام ثان سابقا، إلى جلسة 7 من أبريل المقبل، للنطق بالحكم بشأن اتهامه بقتل المجني عليه الشاب سيف مسعد، بطلق ناري، قبل نحو عامين ونصف تقريبا، أثناء ضبط أحد المتهمين من على مقهى شعبي، قبل أن يتم إطلاق أعيرة نارية أودت بحياة المجني عليه، خلال مشاهدته مباراة الأهلي وفريق الوداد المغربي، في بطولة دورى أبطال إفريقيا.
ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

ضبط 550 كيلوجرام لحوم وأسماك فاسدة بالإسماعيلية

شنت مديرية الطب البيطري حملة رقابية على الأسواق تم خلالها ضبط وتحرير 18 محضرا ومخالفة، وشملت تحرير محاضر مخالفات في مدينة أبو صوير منها ضبط 17 كيلوجراما من ذبح خارج المجازر الحكومية ولا توجد شهادة صحية، و164 كيلوجراما من أسماك الماكريل المنتهية الصلاحية بسبب عطل بتايمر الثلاجة والنظافة متوسطة، أقل من 5 كيلوجرام من اللحوم في الثلاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى والنظافة غير جيدة ويوجد كمية كبيرة من الدهون في الثلاجة، وتحرير محضر رقم 1298 جنح أبو صوير.
محاكمة لجين

حجز جلسة محاكمة رئيس القلم الجنائي بالإسكندرية

قررت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد القادر، اليوم الأربعاء، حجز قضية رئيس القلم الجنائي والمتهم فيها رئيس القلم الجنائي لإحدى نيابات الاسكندرية بإهانة محام سكندري لجلسة 14 أبريل المقبل للحكم، وذلك بعد أن أدعى مدنيا المحامي السكندري المجني عليه وطالب بتعويض مدني المؤقت 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقال في صحيفة إعلانه إنه سيتبرع به لـ"صندوق تحيا مصر"، واستمعت المحكمة بجلسة اليوم للمرافعات والتي استمرت قرابة 4 ساعات في القضية 1013 لسنة 2020.
حادث المنيب-10

مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بأسيوط

حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل تسبب في انقلاب السيارة بمدخل قرية بني عدي دائرة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين. اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغًا من أهالي مركز منفلوط بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل ووجود مصابين ووفاة شاب.
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ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

ضبط 550 كيلوجرام لحوم وأسماك فاسدة بالإسماعيلية

شنت مديرية الطب البيطري حملة رقابية على الأسواق تم خلالها ضبط وتحرير 18 محضرا ومخالفة، وشملت تحرير محاضر مخالفات في مدينة أبو صوير منها ضبط 17 كيلوجراما من ذبح خارج المجازر الحكومية ولا توجد شهادة صحية، و164 كيلوجراما من أسماك الماكريل المنتهية الصلاحية بسبب عطل بتايمر الثلاجة والنظافة متوسطة، أقل من 5 كيلوجرام من اللحوم في الثلاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى والنظافة غير جيدة ويوجد كمية كبيرة من الدهون في الثلاجة، وتحرير محضر رقم 1298 جنح أبو صوير.
حادث-تصادم

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات بالإسماعيلية

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة بمنطقة كوبري المنايف التابع لدائرة مركز أبوصوير، مساء اليوم الأحد، حادثًا مأساويًا، إذ تصادم 3 سيارات، ما أدى إلى إصابة 16 شخصًا بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات. البداية كانت بتلقي اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي إلى مركز أبوصوير، بتصادم 3 سيارات «ميكروباص، ومقطورة، وسيارة نقل» على طريق الإسماعيلية- القاهرة بالكيلو 7 المنايف، ووقوع مصابين.
حادث- سير (1)

مصرع 12 شخصا وإصابة 12 آخرين في حادث بالإسماعيلية

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرين، أثر تصادم ميكروباص مع سيارتين ملاكي بالإسماعيلية، وقالت مصادر أمنية إن الحادث وقع قرب مركز ومدينة أبو صوير، على طريق 36 الحربي الواصل بين مدينة الإسماعيلية والشرقية. ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ15 سيارة إسعاف، نقلت المصابين لمستشفى الإسماعيلية العام.
اموال

ضبط مقاول استولى على 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وتكثيفاً لجهودها كشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم زراعة - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) بقيام أحد الأشخاص بالحصول منه على مبلغ مليون و500 ألف جنيه بقصد استثمارها له فى مجال المقاولات مقابل حصوله على أرباح متفق عليها إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق عليه.
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