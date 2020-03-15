في 24 ساعة.. بريطانيا تُسجل 14 حالة وفاة و230 إصابة بكورونا

تحرير:وكالات ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٧ م

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بمرض «كوفيد 19» الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إذ جاء في بيان لوزارة الصحة البريطانية: «توفي 14 شخصا آخرين بعد إصابتهم بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 35 حالة». وزادت الإصابات المؤكدة بالفيروس بمقدار 232 إصابة ليبلغ إجمالي عدد المصابين 1372 حتى اليوم، يأتي ذلك بعدما خضع أكثر من 40 ألف شخص لاختبارات الإصابة بالفيروس.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصابا، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا. وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن فيروس كورونا انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة