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في 24 ساعة.. بريطانيا تُسجل 14 حالة وفاة و230 إصابة بكورونا

تحرير:وكالات ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٧ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بمرض «كوفيد 19» الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إذ جاء في بيان لوزارة الصحة البريطانية: «توفي 14 شخصا آخرين بعد إصابتهم بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 35 حالة». وزادت الإصابات المؤكدة بالفيروس بمقدار 232 إصابة ليبلغ إجمالي عدد المصابين 1372 حتى اليوم، يأتي ذلك بعدما خضع أكثر من 40 ألف شخص لاختبارات الإصابة بالفيروس.
وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصابا، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.  وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن فيروس كورونا انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة
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فيروس- كورونا (12)

بريطانيا تدرس عزل كبار السن 4 أشهر خوفا من كورونا

أكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن الحكومة ستفعل كل ما هو ضروري لإنقاذ أرواح الناس جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد، مشيرا إلى أن هذا تحد كبير. وأوضح وزير الصحة البريطاني، أن هناك احتمالية لتطبيق خطة لعزل كبار السن لمدة 4 أشهر، ومستعدون لحظر التجمعات الكبيرة عند الضرورة.
كورونا 7

بلجيكا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأعلنت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك، اليوم الأربعاء، أن مريضا يبلغ من العمر 90 عاما توفى جراء الفيروس في أحد المستشفيات ببروكسل. ويأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه ألمانيا ثالث حالة وفاة من جراء فيروس كورونا، بعد تصريحات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقول فيها: "على دول الاتحاد الأوروبي أن تنسق جهودها للحد من التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا"، مضيفة: "لا يمكن عزل البلاد عن بعضها البعض في القارة الأوروبية".
كورونا

استئناف العمل في بعض القطاعات بمركز تفشي «كورونا»

أعلنت حكومة إقليم هوبي في الصين أن الصناعات الرئيسية سوف تستأنف أنشطتها في مدينة ووهان، البؤرة التي تفشى فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة، قائلة إنها ستستأنف الصناعات الأساسية في عاصمة الإقليم، ووهان، حيث تفشى الفيروس، الذي تسبب بإصابة أكثر من 120 ألف شخص ووفاة ما يزيد على 4 آلاف شخص آخرين في جميع أنحاء العالم حتى الآن، موضحة أنه سيتم السماح لقطاعات رئيسية مثل النقل العام والإمدادات الطبية والمؤسسات المنتجة للاحتياجات اليومية الضرورية في ووهان بالعودة إلى العمل.
فيروس-كورونا (3)

ألمانيا ترفض إغلاق حدودها لمنع انتشار «كورونا»

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الأربعاء، إن إغلاق حدود البلاد لن ينجح في منع انتشار كورونا، رافضا الدعوات بأن تحذو ألمانيا حذو جارتها النمسا وتمنع دخول الزوار من إيطاليا. وأضاف شبان، خلال مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك"، أن نهج ألمانيا الحالي في مواجهة الوباء يتركز على إبطاء انتشار الفيروس لتقليل العبء على النظام الصحي في البلاد، متابعا: "الفيروس موجود في ألمانيا، وإنه في أوروبا. يجب أن نعتاد على هذه الفكرة، سوف ينتشر حتى لو أغلقت كل الحدود، عاجلا أم آجلا علينا السماح للناس بالدخول أو الخروج ثم يبدأ الانتشار مرة أخرى".
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فيروس- كورونا (12)

بريطانيا تدرس عزل كبار السن 4 أشهر خوفا من كورونا

أكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن الحكومة ستفعل كل ما هو ضروري لإنقاذ أرواح الناس جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد، مشيرا إلى أن هذا تحد كبير. وأوضح وزير الصحة البريطاني، أن هناك احتمالية لتطبيق خطة لعزل كبار السن لمدة 4 أشهر، ومستعدون لحظر التجمعات الكبيرة عند الضرورة.
فيروس- كورونا (13)

السعودية تعلن تسجيل 20 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة يبلغ حتى الآن 20 حالة مؤكدة "10 ذكور - 10 إناث" ومتوسط أعمارهم تبلغ 47 عاما 7 حالات منها كانت قادمة من إيران و3 حالات من العراق و3 مرت بإيران والعراق وحالة من الفلبين وهي بوضع صحي حرج وعلى أجهزة التنفس الصناعي، و4 اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية.
منظمة الصحة العالمية

«الصحة العالمية» تشكر السعودية لدعمها في احتواء كورونا

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن امتنانه للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي إثر تعهّد المملكة بتقديم مساعدة مالية لدعم جهود المنظمة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.
فيروس- كورونا (13)

«بسبب كورونا».. تسجيل حالتي وفاة جديدتين في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتين جديدتين للوفاة جراء فيروس كورونا المستجد على أراضي العراق، إذ قالت الوزارة في بيان لها، إن الوفاة الأولى سجلت في محافظة ميسان، فيما تم رصد الحالة الثانية في محافظة بابل. وارتفع بالتالي العدد الإجمالي للوفيات جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في أراضي العراق إلى 6 حالات، بينما وصلت الحصيلة العامة للمصابين حتى الآن إلى 54 شخصا، وفقًا لروسيا اليوم.
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