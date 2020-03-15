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بعد تفويض الكنيست.. تكليف «جانتس» بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

تحرير:وكالات ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٨ م
بيني جانتس_أرشيفية
بيني جانتس_أرشيفية
أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأحد، أنه سيكلف رئيس قائمة «كاحول لافان» بيني جانتس، بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن أنهى مشاوراته مع الكتل النيابية، قائلًا: «إنه يدفع حتى اللحظة الأخيرة باتجاه تشكيل حكومة وحدة في ظل أزمة فيروس كورونا الذي يواصل انتشاره». وجاء هذا الإعلان بعد حصول زعيم حزب «أزرق أبيض» بيني جانتس، على تفويض «الكنيست» بتشكيل الحكومة. وأعلنت القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية أنها تدعم بالكامل ترشيح زعيم تحالف «أزرق - أبيض»، لمنصب رئيس الوزراء، شريطة أن يمضي في تشكيل حكومة وسطية - يسارية.
وحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، يعمل جانتس منذ انتخابات الكنيست الثالثة التي جرت في الثاني من مارس، على بناء ائتلاف حاكم يستند على وجه الخصوص إلى دعم معظم المشرعين من قائمة مشتركة من خارج الحكومة. وفي أكتوبر الماضي، كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، زعيم تحالف «أزرق أبيض»،
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فيروس- كورونا (1)

إغلاق كافة المجمعات التجارية في مكة المكرمة والرياض

أمر مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإغلاق كافة المجمعات التجارية المسقوفة في المنطقة، وإيقاف جميع الأنشطة التجارية داخلها، إذ أصدرت منطقة الرياض أمرا بإغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة بما في ذلك المطاعم، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات. وكتبت على «تويتر»: «في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس- كورونا (17)

«بسبب كورونا».. لبنان تُعلن حالة الطوارئ الصحية

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الأحد، حالة طوارئ صحية على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد. وانعقد المجلس الأعلى للدفاع اللبناني برئاسة الرئيس اللبناني، ميشيل عون، بهدف تسخير كافة السبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ قال أمين عام مجلس الدفاع، اللواء محمود الأسمر، في بيان له: «نعلن التعبئة العامة مع ما تستلزمه من خطط وأحكام خاصة، وطلب من الإدارات العامة والأجهزة متابعة الوضع الذي يستدعي حالة طوارئ صحيّة»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
احمد-المسماري (2)

المسماري: تركيا تنقل إرهابيين إلى ليبيا بطائرات مدنية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأحد، إن تركيا ترسل ما يقارب 400 إرهابي إلى ليبيا، بشكل يومي، لأجل دعم الميليشيات التي تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج. وأشار اللواء المسماري، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن تركيا جلبت ألفي مرتزق، من بينهم عناصر في تنظيم داعش وجبهة النصرة "سابقا"، عن طريق طائرات مدنية. وشدد المسماري على أن الجيش الليبي متمسك بخروج المرتزقة والقوات التركية، مشيرا إلى وجود ألف خبير وضابط عسكري منهم في ليبيا. وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي وقوع قتلى وسط الأتراك في العمليات العسكرية قائلا: "استهدفنا القوات التركية في معيتيقة".
المسجد-الأقصى (1)

إغلاق المسجد الأقصى و«قبة الصخرة» بسبب كورونا

أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس، اليوم الأحد، إغلاق المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة بسبب فيروس كورونا، وفقا لـ"تاس".
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البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

قداس واحد.. تعليمات مشددة من الكنيسة للأقباط

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعليمات مشددة للأقباط، تزامنا مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة أسبوعين، بدءا من اليوم الأحد، لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس «كوفيد 19» المعروف بـ«كورونا المستجد» تتضمن ضوابط للالتزام بها من جانب مرتادى الكنائس، وتضمنت التعليمات تعليق كل خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كل الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكل المعاهد والكليات اللا هوتية.
نتنياهو (1)

رغم اقترابه من الفوز.. الفساد يلاحق نتنياهو بالقانون

جاءت النتائج الأولية غير متوقعة للانتخابات الإسرائيلية التي أظهرت تقدم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات بدأت المعارضة الإسرائيلية وعلى رأسها زعيم حزب "كحول لفان" بيني جانتس منافس نتنياهو بالبحث عن مخرج. ورأت المعارضة أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الموقف هو استغلال الوضع القانوني الذي يمر به نتنياهو خاصة في ظل الاتهامات والقضايا التي تتعلق بالفساد الإداري والمالي، كي لا يستطيع تشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة. فقبل 13 يومًا على انطلاق محاكمة نتنياهو يسعى أعضاء بالكنيست إلى صياغة قانون يحظر أن يتولى متهم بالفساد مهام رئيس الحكومة.
العرب في الانتخابات الإسرائيلية 1

رغم قضايا الفساد.. هل يعود نتنياهو للمشهد السياسي؟

رغم قضايا الفساد التي تلاحقه وفي مفاجأة لم تكن متوقعة، أظهرت النتائج الأولية واستطلاعات الرأي فوز حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي أعلن النصر ضد كل الصعاب في الانتخابات العامة في البلاد، على حد وصفه. وشهدت إسرائيل، أول من أمس الإثنين، انتخابات الكنيست، وهي الثالثة التي تجري خلال عام، وسط مخاوف من استمرار حالة عدم الحسم واللجوء لانتخابات رابعة. وفي دورتي الانتخابات السابقتين، لم يتمكن أي من زعيمي الحزبين الرئيسيين "الليكود وأبيض وأزرق" من الفوز بالعدد الكافي من المقاعد في البرلمان، الذي يبلغ عدد مقاعده 120.
انتخابات اسرائيل

للمرة الثالثة خلال عام.. عقد انتخابات برلمان إسرائيل

انطلقت، اليوم الإثنين، في إسرائيل ثالث انتخابات برلمانية عامة في غضون عام واحد، بعدما فشلت الانتخابات الأولى والثانية في فرز تحالفات وائتلافات تستطيع تشكيل حكومة تحصل على أكثرية ولو بسيطة، ولم يتمكن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ولا منافسه الرئيسي بيني جانتس، من تشكيل ائتلاف أغلبية بعد الانتخابات في المرتين السابقتين، وتشير آخر استطلاعات للرأي قبل الاقتراع إلى أن نتائج هذه الانتخابات ستكون متقاربة جدا بدورها. ويسعى نتنياهو إلى إعادة انتخابه قبل أسبوعين من موعد محاكمته بتهم فساد.
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