بعد تفويض الكنيست.. تكليف «جانتس» بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

تحرير:وكالات ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٨ م

بيني جانتس_أرشيفية

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأحد، أنه سيكلف رئيس قائمة «كاحول لافان» بيني جانتس، بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن أنهى مشاوراته مع الكتل النيابية، قائلًا: «إنه يدفع حتى اللحظة الأخيرة باتجاه تشكيل حكومة وحدة في ظل أزمة فيروس كورونا الذي يواصل انتشاره». وجاء هذا الإعلان بعد حصول زعيم حزب «أزرق أبيض» بيني جانتس، على تفويض «الكنيست» بتشكيل الحكومة. وأعلنت القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية أنها تدعم بالكامل ترشيح زعيم تحالف «أزرق - أبيض»، لمنصب رئيس الوزراء، شريطة أن يمضي في تشكيل حكومة وسطية - يسارية.

وحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، يعمل جانتس منذ انتخابات الكنيست الثالثة التي جرت في الثاني من مارس، على بناء ائتلاف حاكم يستند على وجه الخصوص إلى دعم معظم المشرعين من قائمة مشتركة من خارج الحكومة. وفي أكتوبر الماضي، كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، زعيم تحالف «أزرق أبيض»،