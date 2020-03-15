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التعليم: إجراء الامتحانات في موعدها المخصص وفق الخريطة الزمنية

تحرير:أمينة محمود ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٩ م
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى جميع المديريات والإدارات التعليمية يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، حرصًا من الوزارة على مصلحة أبنائها الطلاب في استمرار تعلمهم، إذ جاء في الخطاب أن يقوم كل معلم بالتواصل مع طلابه من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد، على أن يقوم أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة بتقديم الدعم التقني لمساعدة المعلم في تكوين مجموعات تضم طلاب الصفوف التي يقوم المعلم بتدريسها وفق الخطة الرسمية على أن يكون مدير المدرسة وموجه المادة ضمن تلك المجموعات.
وأضافت الوزارة في خطابها، أن يكون مدير المدرسة مسؤولا مسؤولية تامة نحو التأكد من التحاق كل تلميذ بالمجموعات التي يتم تنظيمها من قبل معلمي الصف، ويتخذ من التدابير ما يضمن تحقيق ذلك. وأشارت إلى أنه يتم إعداد جدول زمني معلن بالمدرسة للفترات التي يقوم فيها المعلم بتقديم الإرشادات لطلابه والرد على استفساراتهم
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ126 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
طائرة- مصر -للطيران (2)

بسبب كورونا..وزارة الطيران: إلغاء العمل بنظام البصمة

أصدرت وزارة الطيران المدني، بيانا مساء اليوم، قالت فيه، إنه في إطار استمرار الجهود الاحترازية التي تنتهجها الوزارة وشركاتها التابعة ضمن الخطة الوقائية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لإتباع التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بتعقيم جميع المباني والمنشأت من أجل ضمان السلامة الصحية لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني، مشيره إلى أنه استمرت لليوم الثالث حملة التعقيم والتطهير الموسعة لتشمل كلا من: مبنى سلطة الطيران المدني المصري، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وذلك بتعقيم جميع المداخل والمخارج وكافة القطاعات و الإدارات.
طقس (3)

دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس دافئ على القاهرة، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلا على كافة الأنحاء، إذ تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، تصل إلى حد الضباب على الضبعة والعلمين والإسكندرية وكامل الدلتا والقاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والواحات بالكامل. كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة، على الإسكندرية، وكامل الدلتا، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء، والبحر الأحمر، وشمال ووسط الصعيد.
أمطار-غزيرة (4)

بسبب الأمطار.. إغلاق 3 مساجد لخطورتها على المصلين بالإسماعيلية

قررت اللجنة الهندسية التابعة لمديرية أوقاف الإسماعيلية غلق ثلاثة مساجد بعد مرور على مختلف القطاعات عقب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد حيث تم غلق مسجد الجزارية بأبوشحاتة ومسجد الخضر بأبو عطوة ومسجد عباد الرحمن بالقنطرة غرب . الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد كشفت عورات المسئولين عن الأوقاف والتراخي في أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بالمساجد حيث إن مسجد الجزارية بأبوشحاتة أحد المساجد التي تم غلقها اليوم لخطورتها على المصلين هو من أكبر مساجد الإسماعيلية.
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طارق-شوقى

التعليم: الدراسة مستمرة في 166 دولة.. وظروفنا تختلف

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء، في اجتماع عالمي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عن طريق تقنيات الاتصالات، بحضور حوالي 70 وزير تعليم من الدول الأعضاء في المنظمة لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا على التعليم حول العالم. وقال شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، إن 15 دولة فقط أوقفت الدراسة، و14 أخرى أوقفتها جزئيا، بينما تسير الدراسة بشكل طبيعي في 166 دولة، مضيفا: "تم تبادل الآراء والخبرات بين ممثلي الدول والتشاور حول آليات التعامل مع الموقف بما يتناسب مع ظروف كل دولة".
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

«لسوء الطقس».. الحكومة تقرر تعطيل الدراسة الخميس المقبل

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، الخميس الموافق 12 مارس 2020، وفقا للتقرير الذي تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

شوقي يعتمد جدول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بالسودان

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية في السودان، «الدور الأول» للعام الدراسي 2019/ 2020، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان. ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 أبريل 2020، وتستمر حتى الأربعاء 15 أبريل 2020.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تصدر قرارًا بالتسوية للحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا اليوم الإثنين، برقم 40 لسنة 2020، بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة. ونص القرار على أنه يجوز اعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة بإحدي وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم مع استثائهم من شركي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف بشرط أن تكون المؤهلات التي حصلوا عليها متطلبة لشغلها، ويكون التعين على وظيفة معلم أو ما يعادلها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها.
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