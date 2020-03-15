التعليم: إجراء الامتحانات في موعدها المخصص وفق الخريطة الزمنية

تحرير:أمينة محمود ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٩ م

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى جميع المديريات والإدارات التعليمية يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، حرصًا من الوزارة على مصلحة أبنائها الطلاب في استمرار تعلمهم، إذ جاء في الخطاب أن يقوم كل معلم بالتواصل مع طلابه من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد، على أن يقوم أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة بتقديم الدعم التقني لمساعدة المعلم في تكوين مجموعات تضم طلاب الصفوف التي يقوم المعلم بتدريسها وفق الخطة الرسمية على أن يكون مدير المدرسة وموجه المادة ضمن تلك المجموعات.

وأضافت الوزارة في خطابها، أن يكون مدير المدرسة مسؤولا مسؤولية تامة نحو التأكد من التحاق كل تلميذ بالمجموعات التي يتم تنظيمها من قبل معلمي الصف، ويتخذ من التدابير ما يضمن تحقيق ذلك. وأشارت إلى أنه يتم إعداد جدول زمني معلن بالمدرسة للفترات التي يقوم فيها المعلم بتقديم الإرشادات لطلابه والرد على استفساراتهم