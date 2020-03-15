التعليم: إجراء الامتحانات في موعدها المخصص وفق الخريطة الزمنية
تحرير:أمينة محمود
١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٩ م
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى جميع المديريات والإدارات التعليمية يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، حرصًا من الوزارة على مصلحة أبنائها الطلاب في استمرار تعلمهم، إذ جاء في الخطاب أن يقوم كل معلم بالتواصل مع طلابه من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد، على أن يقوم أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة بتقديم الدعم التقني لمساعدة المعلم في تكوين مجموعات تضم طلاب الصفوف التي يقوم المعلم بتدريسها وفق الخطة الرسمية على أن يكون مدير المدرسة وموجه المادة ضمن تلك المجموعات.
وأضافت الوزارة في خطابها، أن يكون مدير المدرسة مسؤولا مسؤولية تامة نحو التأكد من التحاق كل تلميذ بالمجموعات التي يتم تنظيمها من قبل معلمي الصف، ويتخذ من التدابير ما يضمن تحقيق ذلك.
وأشارت إلى أنه يتم إعداد جدول زمني معلن بالمدرسة للفترات التي يقوم فيها المعلم بتقديم الإرشادات لطلابه والرد على استفساراتهم
وأضافت الوزارة في خطابها، أن يكون مدير المدرسة مسؤولا مسؤولية تامة نحو التأكد من التحاق كل تلميذ بالمجموعات التي يتم تنظيمها من قبل معلمي الصف، ويتخذ من التدابير ما يضمن تحقيق ذلك.
وأشارت إلى أنه يتم إعداد جدول زمني معلن بالمدرسة للفترات التي يقوم فيها المعلم بتقديم الإرشادات لطلابه والرد على استفساراتهم سواء المباشرة أو غير المباشرة عبر التطبيق الإلكتروني.
كما تضمنت التعليمات الوزارية أن يتم إعداد مسابقة على مستوى كل مديرية تعليمية، ثم على مستوى الجمهورية لاختيار أفضل معلم في ممارسته التدريسية من خلال التطبيق الإلكتروني، على أن تخصص للمعلمين الفائزين جوائز قيمة.
وبالنسبة للمناهج، كشفت تعليمات الوزارة أن يقوم الطلاب بدراسة أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع المناهج حتى الفصل الدراسي الثاني، على أن يقوم الموجهون الأوائل بكل إدارة تعليمية لجميع المواد الدراسية بإمداد المعلمين بالدليل الذي أعده مديرو عموم تنمية الموارد الدراسية، الذي يتضمن المطلوب من الطالب تحقيقه في كل درس ومحاوره الأساسية المتاحة والروابط الإلكترونية من بنك المعرفة المصري EKB، التي تساهم في دعم التعلم وتعميق الفهم، وذلك بواسطة استخدام محتوى بنك المعرفة المصري EKB في التدريس لطلبة الصفوف الدراسية المختلفة «الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي».
وفيما يتعلق بالصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي فيمكن للطلاب متابعة مناهجهم الدراسية من خلال البرامج التعليمية بالتليفزيون المصري، أما الصفان الأول والثاني الثانوي فيتم تفعيل بنك المعرفة من خلال التابلت الخاص بكل طالب.
وأكدت الوزارة أن الامتحانات في موعدها المخصص وفق الخريطة الزمنية المعلنة قبل بدء العام الدراسي، وذلك بعد تعقيم لجان سير الامتحانات وفق إرشادات وزارة الصحة، وتتولى المدرسة متابعة تنفيذ ما جاء في خطة شرح المناهج وإعداد تقرير أسبوعي عن سير كل مادة دراسية وإرسالها إلى الموجه الأول، ومن ثم الموجه العام ومدير عموم تنمية المواد الدراسية، على أن يقوم مديرو المدارس الإعدادية والثانوية باتخاذ اللازم نحو إعلام الطلاب بتوقيتات البرامج التعليمية المذاعة عبر القنوات التعليمية والتليفزيون المصري، مشددة على أن يتم تعقيم المدارس بالتنسيق مع الجهات وتوثيق ذلك وإرساله إلى المديريات.