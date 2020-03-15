إغلاق 240 مركزًا للدروس الخصوصية في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٦ م

سناتر _أرشيفية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، إغلاق عددًا كبيرًا من مراكز الدروس الخصوصية، خلال حملات مكبرة، قائلا: إنه وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قامت الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية بإغلاق عدد 240 مركزًا للدروس الخصوصية على مستوى المحافظة، في الساعات الأولي من تنفيذ قرار غلق السناتر التعليمية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 الذي اجتاح العالم مؤخرا.

وأكد المحافظ على استمرار الحملات الخاصة بالمراكز التعليمية، ومحلات الألعاب الإلكترونية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.جدير بالذكر، أن محافظ الإسكندرية قد أصدر أمس تعليمات، بالبدء الفوري في شن حملات على المراكز