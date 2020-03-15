إغلاق 240 مركزًا للدروس الخصوصية في الإسكندرية
تحرير:محمد مجلي
١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٦ م
سناتر _أرشيفية
أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، إغلاق عددًا كبيرًا من مراكز الدروس الخصوصية، خلال حملات مكبرة، قائلا: إنه وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قامت الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية بإغلاق عدد 240 مركزًا للدروس الخصوصية على مستوى المحافظة، في الساعات الأولي من تنفيذ قرار غلق السناتر التعليمية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 الذي اجتاح العالم مؤخرا.
وأكد المحافظ على استمرار الحملات الخاصة بالمراكز التعليمية، ومحلات الألعاب الإلكترونية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.جدير بالذكر، أن محافظ الإسكندرية قد أصدر أمس تعليمات، بالبدء الفوري في شن حملات على المراكز
وأكد المحافظ على استمرار الحملات الخاصة بالمراكز التعليمية، ومحلات الألعاب الإلكترونية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
جدير بالذكر، أن محافظ الإسكندرية قد أصدر أمس تعليمات، بالبدء الفوري في شن حملات على المراكز التعليمية، وكذا إغلاق محال الألعاب الإلكترونية " Play Station" بكافة أنحاء الإسكندرية.
كما قامت المحافظة بنشر أرقامًا للإبلاغ عن شكاوى المواطنين، وأماكن تواجد المراكز التعليمية، ومحلات الألعاب الإلكتروني، وهي الخط الساخن 114 من أي تليفون أرضي، أو الأرقام الأتية: «34234131 _034234132 _034234133 _034234134 _0 34234135 _ 034234136_034234137».