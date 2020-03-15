إخلاء 5 آلاف طالب من المدن الجامعية في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٤ م

كورونا_ أرشيفية

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، البدء في تنفيذ خطة لإخلاء المدن الجامعية من الطلاب منذ صباح اليوم الأحد، للاستعداد لعملية تطهير وقائي لجميع الغرف، والمطاعم، والملاعب، والحمامات، كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس «كورونا»، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين وقرار مجلس الوزراء بوقف جميع الأنشطة والفعاليات التي تشهد تجمعات كبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن هذا الإجراء يأتي في إطار متزامن ومكمل لقرار الدولة بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بداية من اليوم، وحرصًا من الجامعة على تحقيق هدف ذلك القرار من منع أي تجمعات كبيرة لطلاب الجامعة. وأشار إلى أنه تم إخلاء ما يقرب من 5 آلاف طالب وطالبة