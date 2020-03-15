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بـ115 مليون جنيه.. تطوير منطقة نادي الصيد في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٠ م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، أعمال مشروع تطوير منطقة نادي الصيد التابعة لحي وسط، والتي يقطن بها نحو 16 ألف نسمة، على مساحة 51 فدانًا، بتكلفة تقدر بـ115 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهر. يذكر أن أعمال التطوير تشمل تطوير شبكة المياه بالكامل بتكلفة 41.8 مليون جنيه، ثم تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة 2.7 مليون جنيه من خلال تركيب 200 ذراع و110 عمود إنارة، ثم تطوير شبكة الصرف الصحي بتكلفة 18 مليون جنيه، ويشمل تركيب 200 شنيشة أمطار جديدة بالإضافة إلى 234 شنيشة القديمة.
ويبلغ تكلفة تطوير الطرق 27.3 مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف 50 شارعًا بالمنطقة، بالإضافة إلى إدخال مشروع الغاز الطبيعي للمنطقة. وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن مدة تنفيذ المشروع 12 شهرًا، وذلك بتمويل يبلغ 90 مليون جنيه من صندوق العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء تنفيذا للبروتوكول
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ126 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
طائرة- مصر -للطيران (2)

بسبب كورونا..وزارة الطيران: إلغاء العمل بنظام البصمة

أصدرت وزارة الطيران المدني، بيانا مساء اليوم، قالت فيه، إنه في إطار استمرار الجهود الاحترازية التي تنتهجها الوزارة وشركاتها التابعة ضمن الخطة الوقائية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لإتباع التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بتعقيم جميع المباني والمنشأت من أجل ضمان السلامة الصحية لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني، مشيره إلى أنه استمرت لليوم الثالث حملة التعقيم والتطهير الموسعة لتشمل كلا من: مبنى سلطة الطيران المدني المصري، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وذلك بتعقيم جميع المداخل والمخارج وكافة القطاعات و الإدارات.
طقس (3)

دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس دافئ على القاهرة، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلا على كافة الأنحاء، إذ تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، تصل إلى حد الضباب على الضبعة والعلمين والإسكندرية وكامل الدلتا والقاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والواحات بالكامل. كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة، على الإسكندرية، وكامل الدلتا، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء، والبحر الأحمر، وشمال ووسط الصعيد.
أمطار-غزيرة (4)

بسبب الأمطار.. إغلاق 3 مساجد لخطورتها على المصلين بالإسماعيلية

قررت اللجنة الهندسية التابعة لمديرية أوقاف الإسماعيلية غلق ثلاثة مساجد بعد مرور على مختلف القطاعات عقب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد حيث تم غلق مسجد الجزارية بأبوشحاتة ومسجد الخضر بأبو عطوة ومسجد عباد الرحمن بالقنطرة غرب . الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد كشفت عورات المسئولين عن الأوقاف والتراخي في أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بالمساجد حيث إن مسجد الجزارية بأبوشحاتة أحد المساجد التي تم غلقها اليوم لخطورتها على المصلين هو من أكبر مساجد الإسماعيلية.
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احالة- رئيس- قسم -الإعلانات -ورئيس -إدارة- إشغال-. للنيابة (3)

إحالة رئيسي الإعلانات وإشغال الطريق بالإسكندرية للنيابة

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إحالة كلا من رئيس قسم الإعلانات، ورئيس إدارة إشغال الطريق اللذان يعملان بحي شرق إلى النيابة الإدارية، ووقفهما عن العمل لحين الإنتهاء من التحقيقات الخاصة بتقصيرهما في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة بنطاق حي شرق وعدم اتخاذ الإجراءات نحو إزالتها بالمخالفة للقانون وتعليمات محافظ الإسكندرية، مخذرا أنه لن يتهاون تجاه أي موظف مقصر أو مخالف يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة، وسيتم معاقبته في الحال.
طقس-بارد (2)

شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح المعتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، أما في جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.
انقطاع-مياه

غدًا.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بالإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، قطع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بغرب محافظة الإسكندرية، اعتبارا من صباح غدا الثلاثاء، نظرا لوجود أعمال ربط الخطوط المرحلة على مسار محور المحمودية فأنه سيتم ربط خط المياه قطر 600 مم، المرحلة الأولى بمنطقة كرموز، بغرب المدينة على أن تستمر عملية قطع المياه لحين الانتهاء من عملية الربط ، ما يؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه بمناطق غرب. ودعت الشركة، المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية النقل وعودة مياه الشرب.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (19)

اليوم طقس شديد البرودة.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الإثنين، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء، بارد نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، كما يتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية مع نشاط للرياح المعتدلة، ومتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء شمال الصعيد، وخفيفة على جنوب الصعيد مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة.
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