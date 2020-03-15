بـ115 مليون جنيه.. تطوير منطقة نادي الصيد في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٠ م

اللواء محمد الشريف

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، أعمال مشروع تطوير منطقة نادي الصيد التابعة لحي وسط، والتي يقطن بها نحو 16 ألف نسمة، على مساحة 51 فدانًا، بتكلفة تقدر بـ115 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهر. يذكر أن أعمال التطوير تشمل تطوير شبكة المياه بالكامل بتكلفة 41.8 مليون جنيه، ثم تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة 2.7 مليون جنيه من خلال تركيب 200 ذراع و110 عمود إنارة، ثم تطوير شبكة الصرف الصحي بتكلفة 18 مليون جنيه، ويشمل تركيب 200 شنيشة أمطار جديدة بالإضافة إلى 234 شنيشة القديمة.

ويبلغ تكلفة تطوير الطرق 27.3 مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف 50 شارعًا بالمنطقة، بالإضافة إلى إدخال مشروع الغاز الطبيعي للمنطقة. وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن مدة تنفيذ المشروع 12 شهرًا، وذلك بتمويل يبلغ 90 مليون جنيه من صندوق العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء تنفيذا للبروتوكول