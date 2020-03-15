بسبب الأمطار.. إغلاق 3 مساجد لخطورتها على المصلين بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٤ م

أمطار_ أرشيفية

قررت اللجنة الهندسية التابعة لمديرية أوقاف الإسماعيلية غلق ثلاثة مساجد بعد مرور على مختلف القطاعات عقب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد حيث تم غلق مسجد الجزارية بأبوشحاتة ومسجد الخضر بأبو عطوة ومسجد عباد الرحمن بالقنطرة غرب . الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد كشفت عورات المسئولين عن الأوقاف والتراخي في أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بالمساجد حيث إن مسجد الجزارية بأبوشحاتة أحد المساجد التي تم غلقها اليوم لخطورتها على المصلين هو من أكبر مساجد الإسماعيلية.

ويتسع المسجد لما يزيد على 2000 مصلٍّ، وتم إنشاؤه بالجهود الذاتية عام 1976 قبل أن يقوم أهالي القرية بمضاعفة حجم المسجد فيما بعد. الغريب أن المسجد صدر له قرار إحلال وتجديد منذ ما يزيد على 5 سنوات، ويحتل المسجد رقم 1 في قائمة المساجد التي تقرر إحلالها وتجديدها إلا أنه لم يتم حتى الآن عملية الإحلال والتجديد