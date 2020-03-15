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بسبب الأمطار.. إغلاق 3 مساجد لخطورتها على المصلين بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٤ م
أمطار_ أرشيفية
أمطار_ أرشيفية
قررت اللجنة الهندسية التابعة لمديرية أوقاف الإسماعيلية غلق ثلاثة مساجد بعد مرور على مختلف القطاعات عقب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد حيث تم غلق مسجد الجزارية بأبوشحاتة ومسجد الخضر بأبو عطوة ومسجد عباد الرحمن بالقنطرة غرب . الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد كشفت عورات المسئولين عن الأوقاف والتراخي في أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بالمساجد حيث إن مسجد الجزارية بأبوشحاتة أحد المساجد التي تم غلقها اليوم لخطورتها على المصلين هو من أكبر مساجد الإسماعيلية.
ويتسع المسجد لما يزيد على 2000 مصلٍّ، وتم إنشاؤه بالجهود الذاتية عام 1976 قبل أن يقوم أهالي القرية بمضاعفة حجم المسجد فيما بعد. الغريب أن المسجد صدر له قرار إحلال وتجديد منذ ما يزيد على 5 سنوات، ويحتل المسجد رقم 1 في قائمة المساجد التي تقرر إحلالها وتجديدها إلا أنه لم يتم حتى الآن عملية الإحلال والتجديد
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ126 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
طائرة- مصر -للطيران (2)

بسبب كورونا..وزارة الطيران: إلغاء العمل بنظام البصمة

أصدرت وزارة الطيران المدني، بيانا مساء اليوم، قالت فيه، إنه في إطار استمرار الجهود الاحترازية التي تنتهجها الوزارة وشركاتها التابعة ضمن الخطة الوقائية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لإتباع التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بتعقيم جميع المباني والمنشأت من أجل ضمان السلامة الصحية لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني، مشيره إلى أنه استمرت لليوم الثالث حملة التعقيم والتطهير الموسعة لتشمل كلا من: مبنى سلطة الطيران المدني المصري، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وذلك بتعقيم جميع المداخل والمخارج وكافة القطاعات و الإدارات.
طقس (3)

دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس دافئ على القاهرة، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلا على كافة الأنحاء، إذ تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، تصل إلى حد الضباب على الضبعة والعلمين والإسكندرية وكامل الدلتا والقاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والواحات بالكامل. كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة، على الإسكندرية، وكامل الدلتا، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء، والبحر الأحمر، وشمال ووسط الصعيد.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

بـ115 مليون جنيه.. تطوير منطقة نادي الصيد في الإسكندرية

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، أعمال مشروع تطوير منطقة نادي الصيد التابعة لحي وسط، والتي يقطن بها نحو 16 ألف نسمة، على مساحة 51 فدانًا، بتكلفة تقدر بـ115 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهر. يذكر أن أعمال التطوير تشمل تطوير شبكة المياه بالكامل بتكلفة 41.8 مليون جنيه، ثم تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة 2.7 مليون جنيه من خلال تركيب 200 ذراع و110 عمود إنارة، ثم تطوير شبكة الصرف الصحي بتكلفة 18 مليون جنيه، ويشمل تركيب 200 شنيشة أمطار جديدة بالإضافة إلى 234 شنيشة القديمة.
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

«لسوء الطقس».. الحكومة تقرر تعطيل الدراسة الخميس المقبل

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، الخميس الموافق 12 مارس 2020، وفقا للتقرير الذي تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.
الفريق-اسامة-ربيع

رئيس هيئة قناة السويس ينفي إغلاق نادي الجوهرة بالإسماعيلية

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء بشأن اعتزام هيئة قناة السويس إغلاق النادي الاجتماعي لمحافظة الإسماعيلية "نادي الجوهرة سابقًا" بحدائق الملاحة بشارع محمد علي، نافيًا لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدًا اعتزام الهيئة إعادة افتتاح النادي مرة أخرى للأهالي فور القيام بأعمال التطوير والتجديد اللازمة، وذلك في إطار خطة الهيئة للارتقاء بدورها المجتمعي، موضحًا أن النادي الاجتماعي ظل لسنوات عديدة قيد الإهمال وعدم التطوير والإغلاق ولم يتسنَّ للأهالي الاستفادة المُثلى منه كما هو مُخطط له من البداية.
القيادة والشبورة

شبورة صباحا برودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد السبت مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا بجانب تكون شبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى، أما على الوجه البحرى فيكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فالطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا مع شبورة صباحا والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فمعتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة.
استمرار موجة الطقس البارد على القاهرة-5

دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة، بينما يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. فيما يسود طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، حار نهارا على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة. وتنشط الشبورة الصباحية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
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