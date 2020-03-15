بسبب الأمطار.. إغلاق 3 مساجد لخطورتها على المصلين بالإسماعيلية
تحرير:محمد مصباح
١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٤ م
أمطار_ أرشيفية
قررت اللجنة الهندسية التابعة لمديرية أوقاف الإسماعيلية غلق ثلاثة مساجد بعد مرور على مختلف القطاعات عقب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد حيث تم غلق مسجد الجزارية بأبوشحاتة ومسجد الخضر بأبو عطوة ومسجد عباد الرحمن بالقنطرة غرب .
الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد كشفت عورات المسئولين عن الأوقاف والتراخي في أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بالمساجد حيث إن مسجد الجزارية بأبوشحاتة أحد المساجد التي تم غلقها اليوم لخطورتها على المصلين هو من أكبر مساجد الإسماعيلية.
ويتسع المسجد لما يزيد على 2000 مصلٍّ، وتم إنشاؤه بالجهود الذاتية عام 1976 قبل أن يقوم أهالي القرية بمضاعفة حجم المسجد فيما بعد.
الغريب أن المسجد صدر له قرار إحلال وتجديد منذ ما يزيد على 5 سنوات، ويحتل المسجد رقم 1 في قائمة المساجد التي تقرر إحلالها وتجديدها إلا أنه لم يتم حتى الآن عملية الإحلال والتجديد
ويتسع المسجد لما يزيد على 2000 مصلٍّ، وتم إنشاؤه بالجهود الذاتية عام 1976 قبل أن يقوم أهالي القرية بمضاعفة حجم المسجد فيما بعد.
الغريب أن المسجد صدر له قرار إحلال وتجديد منذ ما يزيد على 5 سنوات، ويحتل المسجد رقم 1 في قائمة المساجد التي تقرر إحلالها وتجديدها إلا أنه لم يتم حتى الآن عملية الإحلال والتجديد على الرغم من تخطي دوره مرات كثيرة بمساجد أخرى تقبع في منتصف وذيل قائمة الإحلال والتجديد بدون سبب واضح.
وأكد أهالي المنطقة أنهم عندما توجهوا إلى اللجنة الهندسية بمديرية أوقاف الإسماعيلية جاء الرد أن الأمر ليس بأيديهم إنما هم يقدمون تقريرا عن حالة المسجد وأحقيته في الإحلال والتجديد والوزارة هي المنوطة بإصدار القرار في النهاية ببداية العمل.
حالة من الغضب الشديد سادت أهالي أبوشحاتة بسبب قرار غلق المسجد الذي يعد هو الأكبر في المنطقة وهو الوحيد القادر على استيعاب الأعداد الكبيرة في المناسبات المختلفة منها الأعياد وتشييع الجنازات.
وطالب الأهالي وزير الأوقاف بسرعة اتخاذ القرار ببداية العمل في إحلال وتجديد المسجد رحمة بالمواطنين.
لم يكن قرار الغلق مقتصرا على مسجد الجزارية فقط لكن هناك مسجد الخضر بأبوعطوة ومسجد عباد الرحمن بالقنطرة ينتظران قرارا عاجلا بالإحلال والتجديد من الوزير بعد إغلاقهما.