رياضة

9 بطاقات احتراف للفائزين في مهرجان مستر أوليمبيا

١٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ م
مستر اولمبيا
مستر اولمبيا
اختتمت مساء السبت فعاليات مهرجان "مستر اولمبيا" مصر 2020، للهواة تحت رعاية مؤسسة "ko squad" برئاسة إسلام قرطام، بمشاركة أكثر من 200 لاعب، حيث أقيمت المنافسات على مسرح "كايرو شو" ، ورغم الظروف المناخية الصعبة، حظى المهرجان باهتمام كبير من وسائل الإعلام وعشاق رياضات كمال الأجسام، خاصة انه يقام لأول مرة في مصر. وأدار المنافسات طاقم تحكيم أجنبي بقيادة الأمريكي تيم جاردنر ومعه الهولندية ليونا بيرجمان والإسباني ايميليو مارتينيز، واشاد الثلاثي بإمكانيات المتسابقين المشاركين في المهرجان، وبالتنظيم المميز والمكان الذي اقيمت عليه الفعاليات.
شارك في مسابقات اليوم الأول 100 لاعب في الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدنج، وتم اختيار أفضل 5 لاعبين في كل فئة، وفي اليوم التالي استكملت المنافسات في لعبة الفيزيك التي شهدت إقبالا أكبر، وتم اختيار التوب فايف أيضا، ثم شارك المتسابقين في المرحلة النهائية التي أسفرت عن فوز 9 لاعبين ببطاقات الاحتراف وجاءوا
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كريم نيدفيد يقاضي مركز تأهيل في ألمانيا

وكل كريم وليد «نيدفيد» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحد المحامين لتحريك دعوى قضائية دولية ضد أحد مراكز العلاج الطبيعي في ألمانيا، الذي باشر فيه تأهيله، لكنه تم بشكل خاطئ، مما أدى لتعرضه لمشاكل في جديدة الركبة المصابة. وخضع لاعب وسط الأهلي لعمليتين جراحيتين في الركبة بعد العملية الأساسية بسبب إصابته بقطع في الغضروف، قبل أن يستأصل الجزء المصاب في العملية الأخرى.
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إسلام قرطام: نجحنا في تنظيم مستر أولمبيا.. ودعمنا السياحة الرياضية

أعرب إسلام قرطام، مؤسس فريق كوسكواد ورئيس الاتحاد المصرى لرياضة "ستريت وورك أوت"، عن سعادته باستضافة مصر مهرجان مستر أولمبيا، مؤكدا أنه حدث تاريخى بكل المقاييس، إذ كان من ضمن أهدافه جلب الحدث الأكبر فى رياضة كمال الأجسام إلى مصر للمرة الأولى، والتخفيف على المتسابقين المصريين من عناء السفر والتنقل والأعباء المالية، ودعم السياحة الرياضية فى البلاد من ناحية أخرى، بعد مشاركة عدد من اللاعبين الأجانب وحضور طاقم تحكيم أجنبي مميز تم ترشيحه من مستر أوليمبيا لإدارة المسابقات في الفئات الثلاث: البودي بلدينج والفيزيك والكلاسيك فيزيك.
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اسلام-قرطام-معرض-ايجيبس-لشركات-البترول

إسلام قرطام: نجحنا في تنظيم مستر أولمبيا.. ودعمنا السياحة الرياضية

أعرب إسلام قرطام، مؤسس فريق كوسكواد ورئيس الاتحاد المصرى لرياضة "ستريت وورك أوت"، عن سعادته باستضافة مصر مهرجان مستر أولمبيا، مؤكدا أنه حدث تاريخى بكل المقاييس، إذ كان من ضمن أهدافه جلب الحدث الأكبر فى رياضة كمال الأجسام إلى مصر للمرة الأولى، والتخفيف على المتسابقين المصريين من عناء السفر والتنقل والأعباء المالية، ودعم السياحة الرياضية فى البلاد من ناحية أخرى، بعد مشاركة عدد من اللاعبين الأجانب وحضور طاقم تحكيم أجنبي مميز تم ترشيحه من مستر أوليمبيا لإدارة المسابقات في الفئات الثلاث: البودي بلدينج والفيزيك والكلاسيك فيزيك.
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إسلام قرطام: تنظيم «مستر أولمبيا» يتماشى مع خطة الدولة في التنمية

في مفاجأة جديدة لعشاق رياضة كمال الأجسام، أعلن إسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد ورئيس الاتحاد المصري لرياضة "ستريت وورك أوت"، استضافة مصر لمهرجان مستر أوليمبيا المؤهل للمشاركة في البطولة الأكبر بالعالم، التي تقام كل عام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ أكد قرطام أن المهرجان سيقام في منتصف شهر مارس المقبل لأول مرة في مصر.
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لأول مرة في مصر.. كوسكواد تستضيف مستر أولمبيا

عقدت مؤسسة كوسكواد مؤتمرًا صحفيا، أمس الجمعة، بالمركز الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر، على هامش فعاليات المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية برعاية وزارة الشباب والرياضة، بحضور إسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد ورئيس الاتحاد المصري لرياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد كبير من لاعبي ومدربي وعشاق رياضات كمال الأجسام.
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