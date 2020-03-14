9 بطاقات احتراف للفائزين في مهرجان مستر أوليمبيا

١٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ م

مستر اولمبيا

اختتمت مساء السبت فعاليات مهرجان "مستر اولمبيا" مصر 2020، للهواة تحت رعاية مؤسسة "ko squad" برئاسة إسلام قرطام، بمشاركة أكثر من 200 لاعب، حيث أقيمت المنافسات على مسرح "كايرو شو" ، ورغم الظروف المناخية الصعبة، حظى المهرجان باهتمام كبير من وسائل الإعلام وعشاق رياضات كمال الأجسام، خاصة انه يقام لأول مرة في مصر. وأدار المنافسات طاقم تحكيم أجنبي بقيادة الأمريكي تيم جاردنر ومعه الهولندية ليونا بيرجمان والإسباني ايميليو مارتينيز، واشاد الثلاثي بإمكانيات المتسابقين المشاركين في المهرجان، وبالتنظيم المميز والمكان الذي اقيمت عليه الفعاليات.

شارك في مسابقات اليوم الأول 100 لاعب في الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدنج، وتم اختيار أفضل 5 لاعبين في كل فئة، وفي اليوم التالي استكملت المنافسات في لعبة الفيزيك التي شهدت إقبالا أكبر، وتم اختيار التوب فايف أيضا، ثم شارك المتسابقين في المرحلة النهائية التي أسفرت عن فوز 9 لاعبين ببطاقات الاحتراف وجاءوا

شارك في مسابقات اليوم الأول 100 لاعب في الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدنج، وتم اختيار أفضل 5 لاعبين في كل فئة، وفي اليوم التالي استكملت المنافسات في لعبة الفيزيك التي شهدت إقبالا أكبر، وتم اختيار التوب فايف أيضا، ثم شارك المتسابقين في المرحلة النهائية التي أسفرت عن فوز 9 لاعبين ببطاقات الاحتراف وجاءوا على النحو التالي:



الفيزيك:

أحمد الديباوي (كلاس A)، محمد مصطفى فيزيك (كلاس B)، ومحمود عبد العزيز (كلاس C).



الكلاسيك فيزيك:

عمر العقبي (كلاس A)، محمد أحمد عبدالله (كلاس B)، وسيف العبد (كلاس C).



البودي بيلدنج:

محمود عادل عبد الحليم (كلاس A)، ومحمد صلاح فؤاد (كلاس B)، وخالد عوني (كلاس C).

وأعلنت كوسكواد عن توقيعها عقد رعاية مع الثلاثي محمود عبد العزيز في الفيزيك، وعمر العقبي في الكلاسيك فيزيك، وخالد عوني في البودي بيلدينج.