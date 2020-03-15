دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الغد

تحرير:التحرير ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس دافئ على القاهرة، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلا على كافة الأنحاء، إذ تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، تصل إلى حد الضباب على الضبعة والعلمين والإسكندرية وكامل الدلتا والقاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والواحات بالكامل. كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة، على الإسكندرية، وكامل الدلتا، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء، والبحر الأحمر، وشمال ووسط الصعيد.

وتقل كميات السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة على أغلب الأنحاء، إذ تتهيأ فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على حسب تكاثف السحب.وحالةالبحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح المؤثرة متغيره شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما البحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف