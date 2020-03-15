بسبب كورونا..وزارة الطيران: إلغاء العمل بنظام البصمة

تحرير:التحرير ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ م

مصر للطيران_أرشيفية

أصدرت وزارة الطيران المدني، بيانا مساء اليوم، قالت فيه، إنه في إطار استمرار الجهود الاحترازية التي تنتهجها الوزارة وشركاتها التابعة ضمن الخطة الوقائية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لإتباع التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بتعقيم جميع المباني والمنشأت من أجل ضمان السلامة الصحية لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني، مشيره إلى أنه استمرت لليوم الثالث حملة التعقيم والتطهير الموسعة لتشمل كلا من: مبنى سلطة الطيران المدني المصري، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وذلك بتعقيم جميع المداخل والمخارج وكافة القطاعات و الإدارات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطهير كافة الأدوار والمكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين، والمخازن، والكافتيريات، وقاعات الاجتماعات، ودورات المياه، وجراج السيارات لكلا المبنيين بإستخدام الوسائل والمواد الوقائية المعتمدة دوليا، لافته إلى أنه تم إلغاء العمل بنظام البصمة للحد من حدوث أي تجمعات بما يكفل الحفاظ على