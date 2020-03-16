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ألمانيا تغلق حدودها بشكل جزئي مع 5 دول

١٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أغلقت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، حدودها بشكل جزئي مع 5 دول أوروبية، سعيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، عن الإجراءات الجديدة في الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي)، اليوم الإثنين، التي اتخذتها ألمانيا مع جيرانها من الدول الأوروبية، مع استثناءات لبعض الركاب ولحركة عبور البضائع. وسيطبق إغلاق الحدود على المعابر مع كل من النمسا ولوكسمبورج وفرنسا وسويسرا والدنمارك.
وبحسب "DW" بدأت الشرطة الألمانية إجراءات وقائية عبر حدودها بالقرب من ساربروكن، وسيخصص معبر واحد فقط للعبور، وسيحق للألمان الموجودين حاليا في أي دولة مجاورة عبور الحدود للعودة إلى ديارهم، وتنطبق نفس القواعد على الأجانب الذين يحملون تصريح إقامة ألمانيا.وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، يوم
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فيروس- كورونا (16)

الصحة العالمية تدعو الدول لعزل كافة المصابين بكورونا

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، إذ قال مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار»، مناشدة جميع البلدان إيقاف انتشار الفيروس عبر عزل الحالات لمنع تفشي كورونا وتقديم الرعاية المطلوبة، مؤكدة أن الأكثر عرضة لكورونا هم من تخطوا الستين عاما من العمر وكذلك الأطفال.
فيروس- كورونا (3)

الصين تُرسل مساعدات إنسانية إلى إيطاليا لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه تقرر إرسال على وجه السرعة مجموعة إضافية من الخبراء الطبيين والمساعدات الإنسانية إلى إيطاليا حيث ينتشر فيروس كورونا. كان وفد صيني مكون من 9 خبراء متخصصين في مجالات طبية وتكنولوجية مختلفة قد وصل الخميس الماضي إلى إيطاليا، حاملا معه التجربة والتكنولوجيات الصينية المتقدمة التي استعانت بها الصين في معركتها ضد فيروس كورونا الجديد في الأشهر الماضية، بالاضافة إلى كمية من المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها محليا، وفقًا لسبوتنيك.
كورونا

ليبيريا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ليبيريا، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على مستوى العالم بلغ 152 ألفا و428 حالة.
فيروس- كورونا (14)

في 24 ساعة.. بريطانيا تُسجل 14 حالة وفاة و230 إصابة بكورونا

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بمرض «كوفيد 19» الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إذ جاء في بيان لوزارة الصحة البريطانية: «توفي 14 شخصا آخرين بعد إصابتهم بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 35 حالة». وزادت الإصابات المؤكدة بالفيروس بمقدار 232 إصابة ليبلغ إجمالي عدد المصابين 1372 حتى اليوم، يأتي ذلك بعدما خضع أكثر من 40 ألف شخص لاختبارات الإصابة بالفيروس.
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كورونا 7

بلجيكا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأعلنت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك، اليوم الأربعاء، أن مريضا يبلغ من العمر 90 عاما توفى جراء الفيروس في أحد المستشفيات ببروكسل. ويأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه ألمانيا ثالث حالة وفاة من جراء فيروس كورونا، بعد تصريحات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقول فيها: "على دول الاتحاد الأوروبي أن تنسق جهودها للحد من التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا"، مضيفة: "لا يمكن عزل البلاد عن بعضها البعض في القارة الأوروبية".
فيروس-كورونا (3)

ألمانيا ترفض إغلاق حدودها لمنع انتشار «كورونا»

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الأربعاء، إن إغلاق حدود البلاد لن ينجح في منع انتشار كورونا، رافضا الدعوات بأن تحذو ألمانيا حذو جارتها النمسا وتمنع دخول الزوار من إيطاليا. وأضاف شبان، خلال مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك"، أن نهج ألمانيا الحالي في مواجهة الوباء يتركز على إبطاء انتشار الفيروس لتقليل العبء على النظام الصحي في البلاد، متابعا: "الفيروس موجود في ألمانيا، وإنه في أوروبا. يجب أن نعتاد على هذه الفكرة، سوف ينتشر حتى لو أغلقت كل الحدود، عاجلا أم آجلا علينا السماح للناس بالدخول أو الخروج ثم يبدأ الانتشار مرة أخرى".
فيروس- كورونا (17)

لبنان يسجل أول وفاة بفيروس «كورونا»

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن لبنان سجل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الثلاثاء مضيفة أن المريض كان في الحجر الصحي. وأوقفت الحكومة الرحلات الجوية لغير المقيمين من بؤر الفيروس وأغلقت المدارس، ونصحت بتجنب التجمعات العامة مع ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في لبنان إلى 41 حالة هذا الأسبوع. كما أعلنت بلدية العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، إغلاق الحدائق العامة. وقالت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت: "تقرر إغلاق الحدائق العامة في مدينة بيروت، لا سيما حدائق حرج بيروت وحديقة الرئيس رينيه معوض، بشكل مؤقت".
فيروس- كورونا (13)

7 وفيات و423 إصابة بفيروس كورونا في فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 7 حالات وفاة و423 حالة إصابة مؤكدة. ذكرت ذلك قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الجمعة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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