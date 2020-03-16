ألمانيا تغلق حدودها بشكل جزئي مع 5 دول

١٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أغلقت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، حدودها بشكل جزئي مع 5 دول أوروبية، سعيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، عن الإجراءات الجديدة في الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي)، اليوم الإثنين، التي اتخذتها ألمانيا مع جيرانها من الدول الأوروبية، مع استثناءات لبعض الركاب ولحركة عبور البضائع. وسيطبق إغلاق الحدود على المعابر مع كل من النمسا ولوكسمبورج وفرنسا وسويسرا والدنمارك.

وبحسب "DW" بدأت الشرطة الألمانية إجراءات وقائية عبر حدودها بالقرب من ساربروكن، وسيخصص معبر واحد فقط للعبور، وسيحق للألمان الموجودين حاليا في أي دولة مجاورة عبور الحدود للعودة إلى ديارهم، وتنطبق نفس القواعد على الأجانب الذين يحملون تصريح إقامة ألمانيا.وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، يوم