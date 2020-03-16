إصابة 24 عاملا في تصادم سيارتي نقل بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٦ ص

حادث تصادم - صورة أرشيفية

‏أصيب 24 عاملا وعاملة بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات وجروح قطعية، إثر تصادم سيارتين نقل على طريق الإسماعيلية الصالحية "36 الحربي" في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. البداية بتلقي اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارا من العقيد وليد المصري مامور مركز القصاصين يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، تحمل عمال إلى إحدى المزارع على طريق الإسماعيلية الصالحية، ودفع الدكتور حسن درويش رئيس مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين.

وتراوحت الإصابات ما بين كسور وكدمات وجروح قطعية بأنحاء متفرقة من الجسد، وتم نقل 16 مصابا إلى مستشفى القصاصين، بينما تم نقل 8 آخرين إلى مستشفى الصالحية بالشرقية.وأوضحت تحريات الرائد أحمد جمال رئيس مباحث مركز القصاصين، أن التصادم وقع بين السيارة "ب ل ا 4925" والسيارة "62922" نقل الإسماعيلية، في أثناء