جريمة

إصابة 24 عاملا في تصادم سيارتي نقل بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٦ ص
حادث تصادم - صورة أرشيفية
حادث تصادم - صورة أرشيفية
‏أصيب 24 عاملا وعاملة بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات وجروح قطعية، إثر تصادم سيارتين نقل على طريق الإسماعيلية الصالحية "36 الحربي" في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. البداية بتلقي اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارا من العقيد وليد المصري مامور مركز القصاصين يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، تحمل عمال إلى إحدى المزارع على طريق الإسماعيلية الصالحية، ودفع الدكتور حسن درويش رئيس مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين.
وتراوحت الإصابات ما بين كسور وكدمات وجروح قطعية بأنحاء متفرقة من الجسد، وتم نقل 16 مصابا إلى مستشفى القصاصين، بينما تم نقل 8 آخرين إلى مستشفى الصالحية بالشرقية.وأوضحت تحريات الرائد أحمد جمال رئيس مباحث مركز القصاصين، أن التصادم وقع بين السيارة "ب ل ا 4925" والسيارة "62922" نقل الإسماعيلية، في أثناء
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انقلاب-سيارة-نصف-نقل

مصرع شخص وإصابة 15 أخرين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعة، بينما أصيب 15 أخرين في حادث انقلاب سيارة نقل بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الإثنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، وإخطار النيابة لتولي التحقيقات في ملابسات الواقعة، ومعرفة السبب وانتداب الطب الشرعي لتصريح دفن المتوفي. كان اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإنقلاب سيارة نقل الفيوم، تحمل رقم «6547 ف ه ج»، أمام محطة كهرباء الشباب بمنطقة الدواويس بمدينة القصاصين.
اطفاء-حريق

دون إصابات.. حريق بـ«ميكروباص» أعلى محور 26 يوليو

نشب حريق مساء اليوم الإثنين، داخل ميكروباص أمام أحد المولات أعلى محور 26 يوليو دون إصابات. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل ميكروباصأعلى المحور. على الفور انتقلت قوات الأمن، إذ تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالسيارة، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
سناتر- الدروس -الخصوصية (2)

حملات أمنية لإغلاق السناتر التعليمية في الإسماعيلية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة مكبرة اليوم الأحد، على عددًا من السناتر بمختلف أنحاء المحافظة لإغلاقها والتنبيه على أصحابها بعدم الفتح خلال الفترة القادمة، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء. كان اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، كلف رؤوساء وحدات المباحث بالمرور ومتابعة سناتر الدروس الخصوصية وإغلاقها والتنبيه على أصحابها بعدم الفتح خلال الفترة المقبلة، وعلى الفور تم تنفيذ عدة حملات في جميع أنحاء المحافظة.
محاكمة لجين

7 أبريل.. الحكم على معاون مباحث السلام في «قتل الشاب سيف»

قررت محكمة جنح السلام ثان، برئاسة المستشار شريف رشدي، حجز محاكمة النقيب "محمد.ف"، معاون مباحث قسم شرطة السلام ثان سابقا، إلى جلسة 7 من أبريل المقبل، للنطق بالحكم بشأن اتهامه بقتل المجني عليه الشاب سيف مسعد، بطلق ناري، قبل نحو عامين ونصف تقريبا، أثناء ضبط أحد المتهمين من على مقهى شعبي، قبل أن يتم إطلاق أعيرة نارية أودت بحياة المجني عليه، خلال مشاهدته مباراة الأهلي وفريق الوداد المغربي، في بطولة دورى أبطال إفريقيا.
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سناتر- الدروس -الخصوصية (2)

حملات أمنية لإغلاق السناتر التعليمية في الإسماعيلية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة مكبرة اليوم الأحد، على عددًا من السناتر بمختلف أنحاء المحافظة لإغلاقها والتنبيه على أصحابها بعدم الفتح خلال الفترة القادمة، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء. كان اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، كلف رؤوساء وحدات المباحث بالمرور ومتابعة سناتر الدروس الخصوصية وإغلاقها والتنبيه على أصحابها بعدم الفتح خلال الفترة المقبلة، وعلى الفور تم تنفيذ عدة حملات في جميع أنحاء المحافظة.
ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

ضبط 550 كيلوجرام لحوم وأسماك فاسدة بالإسماعيلية

شنت مديرية الطب البيطري حملة رقابية على الأسواق تم خلالها ضبط وتحرير 18 محضرا ومخالفة، وشملت تحرير محاضر مخالفات في مدينة أبو صوير منها ضبط 17 كيلوجراما من ذبح خارج المجازر الحكومية ولا توجد شهادة صحية، و164 كيلوجراما من أسماك الماكريل المنتهية الصلاحية بسبب عطل بتايمر الثلاجة والنظافة متوسطة، أقل من 5 كيلوجرام من اللحوم في الثلاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى والنظافة غير جيدة ويوجد كمية كبيرة من الدهون في الثلاجة، وتحرير محضر رقم 1298 جنح أبو صوير.
حادث المنيب-10

مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بأسيوط

حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل تسبب في انقلاب السيارة بمدخل قرية بني عدي دائرة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين. اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغًا من أهالي مركز منفلوط بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل ووجود مصابين ووفاة شاب.
حادث-تصادم

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات بالإسماعيلية

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة بمنطقة كوبري المنايف التابع لدائرة مركز أبوصوير، مساء اليوم الأحد، حادثًا مأساويًا، إذ تصادم 3 سيارات، ما أدى إلى إصابة 16 شخصًا بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات. البداية كانت بتلقي اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي إلى مركز أبوصوير، بتصادم 3 سيارات «ميكروباص، ومقطورة، وسيارة نقل» على طريق الإسماعيلية- القاهرة بالكيلو 7 المنايف، ووقوع مصابين.
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