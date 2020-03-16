إغلاق 80 مركزًا للدروس الخصوصية بالإسماعيلية

١٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ ص

اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية- صورة أرشيفية

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه بالتنسيق والتعاون التام مع مديرية أمن الإسماعيلية تم شن عدة حملات على أماكن مراكز الدروس الخصوصية بجميع مراكز ومدن المحافظة وتوابعها على مدى اليومين الماضيين، وأسفرت تلك الحملات عن غلق 80 مركزًا للدروس الخصوصية حتى الآن: 20 بمركز ومدينة فايد، 10 بمركز ومدينة التل الكبير، 7 بمركز ومدينة الإسماعيلية، 7 بدائرة قسم أول، 8 بدائرة مركز ومدينة أبو صوير، 8 بالقنطرة غرب، 9 بمركز ومدينة القصاصين، 6 بدائرة ثان، 3 بدائرة ثالث، 2 بمركز ومدينة القنطرة شرق.

وتم تحرير المحاضر اللازمة لكل منهم، وجارٍ الآن اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لاتخاذ اللازم. وأشار فهمي إلى أنه سوف يتم المضي قدمًا في تكثيف الحملات الرقابية على مختلف قطاعات المحافظة، وتوابعها لتفعيل وإنفاذ القانون؛ حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب. يأتي ذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح