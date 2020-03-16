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إغلاق 80 مركزًا للدروس الخصوصية بالإسماعيلية

١٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ ص
اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية- صورة أرشيفية
اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية- صورة أرشيفية
أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه بالتنسيق والتعاون التام مع مديرية أمن الإسماعيلية تم شن عدة حملات على أماكن مراكز الدروس الخصوصية بجميع مراكز ومدن المحافظة وتوابعها على مدى اليومين الماضيين، وأسفرت تلك الحملات عن غلق 80 مركزًا للدروس الخصوصية حتى الآن: 20 بمركز ومدينة فايد، 10 بمركز ومدينة التل الكبير، 7 بمركز ومدينة الإسماعيلية، 7 بدائرة قسم أول، 8 بدائرة مركز ومدينة أبو صوير، 8 بالقنطرة غرب، 9 بمركز ومدينة القصاصين، 6 بدائرة ثان، 3 بدائرة ثالث، 2 بمركز ومدينة القنطرة شرق.
وتم تحرير المحاضر اللازمة لكل منهم، وجارٍ الآن اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لاتخاذ اللازم. وأشار فهمي إلى أنه سوف يتم المضي قدمًا في تكثيف الحملات الرقابية على مختلف قطاعات المحافظة، وتوابعها لتفعيل وإنفاذ القانون؛ حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب. يأتي ذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزارة الصحة: 40 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصريا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحا أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
مصطفى-مدبولي

«مدبولي» يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

محافظ القاهرة: غرامة 10 آلاف جنيه على المقاهي التي تقدم «شيشة»

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مساء اليوم الإثنين، حظر الشيشة بمقاهي وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التي يتم تقديم الشيشة بها، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عليها وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، موجهًا نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظا على سلامة المواطنين.
طقس (3)

«برد وأمطار ورياح».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من تلك المواقع والرياح نشطة. فيما يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة، يكون دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، حار نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
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فيروس- كورونا (1)

إخلاء 5 آلاف طالب من المدن الجامعية في الإسكندرية

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، البدء في تنفيذ خطة لإخلاء المدن الجامعية من الطلاب منذ صباح اليوم الأحد، للاستعداد لعملية تطهير وقائي لجميع الغرف، والمطاعم، والملاعب، والحمامات، كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس «كورونا»، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين وقرار مجلس الوزراء بوقف جميع الأنشطة والفعاليات التي تشهد تجمعات كبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
طارق-شوقى

التعليم: تعليمات بمغادرة الطلاب المدارس الداخلية

أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه سيتم إصدار تعليمات بأن يغادر جميع طلاب المدارس الداخلية في التعليم الفني مدارسهم حتى ميعاد عودة الدراسة المقرر تعليقها أسبوعين تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هناك بعض الطلاب قد غادروا بالفعل.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

قداس واحد.. تعليمات مشددة من الكنيسة للأقباط

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعليمات مشددة للأقباط، تزامنا مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة أسبوعين، بدءا من اليوم الأحد، لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس «كوفيد 19» المعروف بـ«كورونا المستجد» تتضمن ضوابط للالتزام بها من جانب مرتادى الكنائس، وتضمنت التعليمات تعليق كل خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كل الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكل المعاهد والكليات اللا هوتية.
السيسي-يشهد-احتفال-تخريج-دفعة (1)

السيسي يعزي رئيس وزراء إيطاليا في ضحايا كورونا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا، مؤكدا دعم وتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم لتجاوز هذه المحنة. وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تقديره وامتنانه للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه الأزمة مما يعكس عمق العلاقات الثنائية المتبادلة بين الجانبين على كافة المستويات.
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