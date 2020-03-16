غدا.. انخفاض درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

١٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٨ ص

أمطار- صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، في القاهرة الكبرى طقسًا مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وانخفاض الحرارة 5 درجات، كما يشهد الوجه البحري طقسًا مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، على أن يكون الطقس في السواحل الشمالية الغربية مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

وأكد خبراء الأرصاد أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون الطقس دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، وفي شمال الصعيد يكون الطقس دافئا نهارا