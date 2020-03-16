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غدا.. انخفاض درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

١٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٨ ص
أمطار- صورة أرشيفية
أمطار- صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، في القاهرة الكبرى طقسًا مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وانخفاض الحرارة 5 درجات، كما يشهد الوجه البحري طقسًا مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، على أن يكون الطقس في السواحل الشمالية الغربية مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.
وأكد خبراء الأرصاد أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون الطقس دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، وفي شمال الصعيد يكون الطقس دافئا نهارا
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزارة الصحة: 40 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصريا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحا أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
مصطفى-مدبولي

«مدبولي» يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

محافظ القاهرة: غرامة 10 آلاف جنيه على المقاهي التي تقدم «شيشة»

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مساء اليوم الإثنين، حظر الشيشة بمقاهي وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التي يتم تقديم الشيشة بها، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عليها وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، موجهًا نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظا على سلامة المواطنين.
طقس (3)

«برد وأمطار ورياح».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من تلك المواقع والرياح نشطة. فيما يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة، يكون دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، حار نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
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امطار- غزيرة- في -مدينة- نصر (6)

غدا أمطار بكافة الأنحاء.. ورعدية على القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يشهد، غدا الخميس، حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على كافة الأنحاء، إذ تشهد القاهرة الكبرى والإسكندرية طقس دافئ نهارا شديد البرودة لي? وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة لي? وأمطار عزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الم?حة البحرية على البحر المتوسط، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة أحيانا قد تصل إلى حد السيول والرياح نشطة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

غدا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح نشطة على الأنحاء كافة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (19)

شبورة تصل إلى حد الضباب.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، تصاحبه شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على الأنحاء كافة. وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-بارد (2)

شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح المعتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، أما في جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.
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