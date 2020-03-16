ليبيريا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

١٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م

كورونا- صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الصحية في ليبيريا، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على مستوى العالم بلغ 152 ألفا و428 حالة.

وأضافت المنظمة، أمس الأحد، أن 5 آلاف و393 شخصًا توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائي، وتم تسجيل حالات الإصابة في 141 دولة، موضحة أن الصين ما زالت أكثر الدول تضررا من الفيروس، حيث سجلت 81 ألفًا و48 حالة، تلتها إيطاليا التي سجلت 21 ألفًا و157 حالة، فيما تأتي إيران في المرتبة الثالثة عالميًّا بأكثر من

وأضافت المنظمة، أمس الأحد، أن 5 آلاف و393 شخصًا توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائي، وتم تسجيل حالات الإصابة في 141 دولة، موضحة أن الصين ما زالت أكثر الدول تضررا من الفيروس، حيث سجلت 81 ألفًا و48 حالة، تلتها إيطاليا التي سجلت 21 ألفًا و157 حالة، فيما تأتي إيران في المرتبة الثالثة عالميًّا بأكثر من 12 ألفًا و700 حالة.







