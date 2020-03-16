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الحكومة تعلق حركة الطيران بالمطارات المصرية حتى 31 مارس

١٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٥ م
مصر للطيران- أرشيفية
مصر للطيران- أرشيفية
قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تعليق حركة الطيران في كل المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس المقبل، موضحًا في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين بمقر مجلس الوزراء، أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من القرار منع انتشار فيروس كورونا.
وشدد مدبولي على أن كل مواطن مسؤول عن اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحد من الاختلاط، مؤكدًا أن دور المواطنين مهم في مواجهة الفيروس، وأن "اتخاذ قرار إغلاق المدارس والجامعات كان الهدف منه إن ولادنا ميكونوش في الشوارع، وللأسف ده حصل". وطالب رئيس الحكومة بضرورة الحد من الممارسات والسلوكيات التي تساهم في
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزارة الصحة: 40 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصريا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحا أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
مصطفى-مدبولي

«مدبولي» يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

محافظ القاهرة: غرامة 10 آلاف جنيه على المقاهي التي تقدم «شيشة»

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مساء اليوم الإثنين، حظر الشيشة بمقاهي وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التي يتم تقديم الشيشة بها، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عليها وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، موجهًا نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظا على سلامة المواطنين.
طقس (3)

«برد وأمطار ورياح».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من تلك المواقع والرياح نشطة. فيما يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة، يكون دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، حار نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
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الأياتا- ترفض -فرض -ضرائب -علي -الركاب (2)

الإياتا تحذر من عواقب تعليق السفر

فيما يواصل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) وأعضاؤه دعم الحكومات في جهودها لاحتواء انتشار COVID-19، وفيما يتزامن ذلك مع الضغط الشديد على الصناعة، حثت الإياتا الحكومات على ثلاث خطوات عاجلة تمثلت في التالي:
طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تناشد عملاءها مراجعة حجوزاتهم

ناشدت شركة مصر للطيران، عملاءها المسافرين ضرورة مراجعة حجوزاتهم وأية تغييرات طرأت على ضوابط السفر عن طريق مركز الاتصالات 1717 أو الموقع الإلكتروني www.egyptair.com خلال 72 ساعة فقط.
مصطفى-مدبولي

الحكومة تعلن عقوبات مشددة حيال نشر أخبار كاذبة عن كورونا

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد" أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذا التكليف يأتي في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها من قِبل أفراد المجتمع.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: منع أي فعالية تتضمن تجمعات لمواجهة كورونا

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.
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