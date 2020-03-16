الحكومة تعلق حركة الطيران بالمطارات المصرية حتى 31 مارس

١٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٥ م

مصر للطيران- أرشيفية

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تعليق حركة الطيران في كل المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس المقبل، موضحًا في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين بمقر مجلس الوزراء، أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من القرار منع انتشار فيروس كورونا.

وشدد مدبولي على أن كل مواطن مسؤول عن اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحد من الاختلاط، مؤكدًا أن دور المواطنين مهم في مواجهة الفيروس، وأن "اتخاذ قرار إغلاق المدارس والجامعات كان الهدف منه إن ولادنا ميكونوش في الشوارع، وللأسف ده حصل". وطالب رئيس الحكومة بضرورة الحد من الممارسات والسلوكيات التي تساهم في