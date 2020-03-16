الحكومة تعلق حركة الطيران بالمطارات المصرية حتى 31 مارس
١٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٥ م
مصر للطيران- أرشيفية
قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تعليق حركة الطيران في كل المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس المقبل، موضحًا في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين بمقر مجلس الوزراء، أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من القرار منع انتشار فيروس كورونا.
وشدد مدبولي على أن كل مواطن مسؤول عن اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحد من الاختلاط، مؤكدًا أن دور المواطنين مهم في مواجهة الفيروس، وأن "اتخاذ قرار إغلاق المدارس والجامعات كان الهدف منه إن ولادنا ميكونوش في الشوارع، وللأسف ده حصل".
وطالب رئيس الحكومة بضرورة الحد من الممارسات والسلوكيات التي تساهم في
وشدد مدبولي على أن كل مواطن مسؤول عن اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحد من الاختلاط، مؤكدًا أن دور المواطنين مهم في مواجهة الفيروس، وأن "اتخاذ قرار إغلاق المدارس والجامعات كان الهدف منه إن ولادنا ميكونوش في الشوارع، وللأسف ده حصل".
وطالب رئيس الحكومة بضرورة الحد من الممارسات والسلوكيات التي تساهم في انتشار الفيروس، والحد أيضًا من التجمعات الكبيرة، قائلا: "لا يجب أن نأخذ هذا الموضوع بعدم استهانة، أمامنا أسبوعان، مهم جدًّا نكون كلنا على قدر الالتزام والمسئولية فيهم علشان نقدر نخلي الموضوع على قدر محدود من الانتشار".
وكشف مدبولي أن المجلس سيصدر خلال ساعات قليلة قرارًا بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية، بما يضمن تقليل الاختلاط بين المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفًا: "هذا القرار يستثنى منه المصالح الحكومية الخاصة بالخدمات الاستراتيجية وتقديم الخدمات الأساسية للدولة".