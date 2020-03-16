رئيس الوزراء: خفض عدد العاملين بالدولة خلال ساعات

١٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٣ م

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستصدر خلال ساعات قليلة قرارًا بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية، بما يضمن تقليل الاختلاط بين المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين بمقر مجلس الوزراء: "هذا القرار يستثنى منه المصالح الحكومية الخاصة بالخدمات الاستراتيجية وتقديم الخدمات الأساسية للدولة".

وكانت الحكومة، قد قررت تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس المقبل، موضحا أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من القرار منع انتشار فيروس كورونا.وشدد مدبولي، على أن كل مواطن مسؤول عن اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحد من الاختلاط، مؤكدا أن دور المواطنين