إسلام قرطام: نجحنا في تنظيم مستر أولمبيا.. ودعمنا السياحة الرياضية

١٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ م

اسلام قرطام

أعرب إسلام قرطام، مؤسس فريق كوسكواد ورئيس الاتحاد المصرى لرياضة "ستريت وورك أوت"، عن سعادته باستضافة مصر مهرجان مستر أولمبيا، مؤكدا أنه حدث تاريخى بكل المقاييس، إذ كان من ضمن أهدافه جلب الحدث الأكبر فى رياضة كمال الأجسام إلى مصر للمرة الأولى، والتخفيف على المتسابقين المصريين من عناء السفر والتنقل والأعباء المالية، ودعم السياحة الرياضية فى البلاد من ناحية أخرى، بعد مشاركة عدد من اللاعبين الأجانب وحضور طاقم تحكيم أجنبي مميز تم ترشيحه من مستر أوليمبيا لإدارة المسابقات في الفئات الثلاث: البودي بلدينج والفيزيك والكلاسيك فيزيك.

ووجه قرطام رسالة للاعبين المشاركين في مهرجان مستر أولمبيا بمصر، قائلا: "الشباب المصري يستحق استضافة هذا الحدث، خاصة انه يمتلك جينات البطل، وخلال المنافسات التي حصلت كوسكواد على حقوق تنظيمها 3 أعوام ستكون الفرصة سانحة للشباب المصري في الوقوف على مسرح مستر أوليمبيا، بعدما أصبح الحلم حقيقة ومتاحا لهم ولعشاق