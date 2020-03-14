رياضة

إسلام قرطام: نجحنا في تنظيم مستر أولمبيا.. ودعمنا السياحة الرياضية

١٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ م
اسلام قرطام
اسلام قرطام
أعرب إسلام قرطام، مؤسس فريق كوسكواد ورئيس الاتحاد المصرى لرياضة "ستريت وورك أوت"، عن سعادته باستضافة مصر مهرجان مستر أولمبيا، مؤكدا أنه حدث تاريخى بكل المقاييس، إذ كان من ضمن أهدافه جلب الحدث الأكبر فى رياضة كمال الأجسام إلى مصر للمرة الأولى، والتخفيف على المتسابقين المصريين من عناء السفر والتنقل والأعباء المالية، ودعم السياحة الرياضية فى البلاد من ناحية أخرى، بعد مشاركة عدد من اللاعبين الأجانب وحضور طاقم تحكيم أجنبي مميز تم ترشيحه من مستر أوليمبيا لإدارة المسابقات في الفئات الثلاث: البودي بلدينج والفيزيك والكلاسيك فيزيك.
ووجه قرطام رسالة للاعبين المشاركين في مهرجان مستر أولمبيا بمصر، قائلا: "الشباب المصري يستحق استضافة هذا الحدث، خاصة انه يمتلك جينات البطل، وخلال المنافسات التي حصلت كوسكواد على حقوق تنظيمها 3 أعوام ستكون الفرصة سانحة للشباب المصري في الوقوف على مسرح مستر أوليمبيا، بعدما أصبح الحلم حقيقة ومتاحا لهم ولعشاق
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وكل كريم وليد «نيدفيد» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحد المحامين لتحريك دعوى قضائية دولية ضد أحد مراكز العلاج الطبيعي في ألمانيا، الذي باشر فيه تأهيله، لكنه تم بشكل خاطئ، مما أدى لتعرضه لمشاكل في جديدة الركبة المصابة. وخضع لاعب وسط الأهلي لعمليتين جراحيتين في الركبة بعد العملية الأساسية بسبب إصابته بقطع في الغضروف، قبل أن يستأصل الجزء المصاب في العملية الأخرى.
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9 بطاقات احتراف للفائزين في مهرجان مستر أوليمبيا

اختتمت مساء السبت فعاليات مهرجان "مستر اولمبيا" مصر 2020، للهواة تحت رعاية مؤسسة "ko squad" برئاسة إسلام قرطام، بمشاركة أكثر من 200 لاعب، حيث أقيمت المنافسات على مسرح "كايرو شو" ، ورغم الظروف المناخية الصعبة، حظى المهرجان باهتمام كبير من وسائل الإعلام وعشاق رياضات كمال الأجسام، خاصة انه يقام لأول مرة في مصر. وأدار المنافسات طاقم تحكيم أجنبي بقيادة الأمريكي تيم جاردنر ومعه الهولندية ليونا بيرجمان والإسباني ايميليو مارتينيز، واشاد الثلاثي بإمكانيات المتسابقين المشاركين في المهرجان، وبالتنظيم المميز والمكان الذي اقيمت عليه الفعاليات.
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في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على ستاد لوكاس موريبي ضمن مباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، ويدخل الأهلي هذه المباراة معولا على نتيجة الذهاب بعد فوزه بهدفين نظيفين، ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أو التعادل بأي نتيجة وتفادي الخسارة بفارق أكثر من هدفين، والعودة من جنوب إفريقيا بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.
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الزمالك إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب الترجي

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إسلام قرطام: تنظيم «مستر أولمبيا» يتماشى مع خطة الدولة في التنمية

في مفاجأة جديدة لعشاق رياضة كمال الأجسام، أعلن إسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد ورئيس الاتحاد المصري لرياضة "ستريت وورك أوت"، استضافة مصر لمهرجان مستر أوليمبيا المؤهل للمشاركة في البطولة الأكبر بالعالم، التي تقام كل عام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ أكد قرطام أن المهرجان سيقام في منتصف شهر مارس المقبل لأول مرة في مصر.
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