السيسي يستعرض مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية

تحرير:التحرير ١٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٧ م

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، على رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، فضلا عن المشروع القومي للطرق والمحاور، ومشروعات النقل الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق.

ووجه الرئيس باكتمال إنشاء كافة الخدمات المطلوبة على جميع الطرق والمحاور الجديدة الجاري تشييدها قبل افتتاحها، وكذا على المحاور الجاري رفع كفاءتها وتوسعتها مثل الطريق الدائري، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للمواطنين.وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من