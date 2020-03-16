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السيسي يستعرض مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية

تحرير:التحرير ١٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٧ م
السيسي_أرشيفية
السيسي_أرشيفية
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، على رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، فضلا عن المشروع القومي للطرق والمحاور، ومشروعات النقل الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق.
ووجه الرئيس باكتمال إنشاء كافة الخدمات المطلوبة على جميع الطرق والمحاور الجديدة الجاري تشييدها قبل افتتاحها، وكذا على المحاور الجاري رفع كفاءتها وتوسعتها مثل الطريق الدائري، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للمواطنين.وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزارة الصحة: 40 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصريا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحا أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
مصطفى-مدبولي

«مدبولي» يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

محافظ القاهرة: غرامة 10 آلاف جنيه على المقاهي التي تقدم «شيشة»

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مساء اليوم الإثنين، حظر الشيشة بمقاهي وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التي يتم تقديم الشيشة بها، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عليها وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، موجهًا نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظا على سلامة المواطنين.
طقس (3)

«برد وأمطار ورياح».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من تلك المواقع والرياح نشطة. فيما يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة، يكون دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، حار نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
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قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الإثنين، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 45 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 40 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 45 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 40 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

وزير النقل: 97 مليار جنيه تكلفة مترو مصر الجديدة

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة يقدم خدمات أوروبية لجميع رواده، مشيرا إلى أن أهمية الخط الثالث تنعكس في أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، موضحا أن تكلفت تنفيذ خط مترو مصر الجديدة بالكامل تبلغ 97 مليار جنيه.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما أوفد السيسي، العميد شريف أحمد رشدي حسن، للتعزية في وفاة راجية محمود عمر مكرم، حفيدة الزعيم عمر مكرم، وإبلاغ أسرتها خالص تعازيه ومواساته.
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