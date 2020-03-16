خوفا من كورونا.. إعلان حالة الطوارئ الصحية بالسودان
تحرير:وكالات
١٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٦ م
كورونا_أرشيفية
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أعلن مجلس السيادة السوداني اليوم الاثنين، حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد، إذ ذكر بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني: «أن مجلس الأمن والدفاع قرر في اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا»، يأتي ذلك، بعد إعلان الخرطوم تسجيل حالة وفاة منذ يومين بفيروس كورونا.
كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، قد أعلنت أمس الأحد تعليق الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العالي لمدة شهر، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.
وفي وقت سابق، نصحت منظمة الصحة العالمية بغسل اليدين مباشرة بعد لمس أى عملة ورقية لأن فيروس كورونا الجديد قد ينتقل عبرها من شخص إلى آخر. وقال المتحدث باسم المنظمة:«إن الأموال تتنقل بين أيدينا بشكل متكرر ويمكن أن تلتقط كل أنواع البكتيريا والفيروسات، لذلك ننصح الناس بغسل أيديهم بعد التعامل بها، وتجنب
وفي وقت سابق، نصحت منظمة الصحة العالمية بغسل اليدين مباشرة بعد لمس أى عملة ورقية لأن فيروس كورونا الجديد قد ينتقل عبرها من شخص إلى آخر.
وقال المتحدث باسم المنظمة:«إن الأموال تتنقل بين أيدينا بشكل متكرر ويمكن أن تلتقط كل أنواع البكتيريا والفيروسات، لذلك ننصح الناس بغسل أيديهم بعد التعامل بها، وتجنب لمس وجوههم عندما يكون ذلك ممكنا، للحد من مخاطر انتقال العدوى».
واقترحت المنظمة استخدام طرق مختلفة للتعامل المالي لأن كورونا قد يبقى أياما عدة على سطح العملة الورقية.
وبدأت البنوك في الصين وكوريا الجنوبية، عمليات تطهير وعزل للأوراق المالية المستخدمة لمنع الفيروس القاتل من البقاء فيها، حيث تستخدم البنوك الأشعة فوق البنفسجية أو الحرارة المرتفعة لتطهير الأوراق المالية وتعقيمها، ثم عزلها في محجر طوال 14 يوما قبل إعادة تداولها.