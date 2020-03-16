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خوفا من كورونا.. إعلان حالة الطوارئ الصحية بالسودان

تحرير:وكالات ١٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٦ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
? أعلن مجلس السيادة السوداني اليوم الاثنين، حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد، إذ ذكر بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني: «أن مجلس الأمن والدفاع قرر في اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا»، يأتي ذلك، بعد إعلان الخرطوم تسجيل حالة وفاة منذ يومين بفيروس كورونا. كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، قد أعلنت أمس الأحد تعليق الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العالي لمدة شهر، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.
وفي وقت سابق، نصحت منظمة الصحة العالمية بغسل اليدين مباشرة بعد لمس أى عملة ورقية لأن فيروس كورونا الجديد قد ينتقل عبرها من شخص إلى آخر. وقال المتحدث باسم المنظمة:«إن الأموال تتنقل بين أيدينا بشكل متكرر ويمكن أن تلتقط كل أنواع البكتيريا والفيروسات، لذلك ننصح الناس بغسل أيديهم بعد التعامل بها، وتجنب
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فيروس-كورونا (3)

البحرين تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الإثنين، عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)، حيث كانت تخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وأهلها وأقاربها كافة لهذا المصاب.
بيني-جانتس

بعد تفويض الكنيست.. تكليف «جانتس» بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأحد، أنه سيكلف رئيس قائمة «كاحول لافان» بيني جانتس، بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن أنهى مشاوراته مع الكتل النيابية، قائلًا: «إنه يدفع حتى اللحظة الأخيرة باتجاه تشكيل حكومة وحدة في ظل أزمة فيروس كورونا الذي يواصل انتشاره». وجاء هذا الإعلان بعد حصول زعيم حزب «أزرق أبيض» بيني جانتس، على تفويض «الكنيست» بتشكيل الحكومة. وأعلنت القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية أنها تدعم بالكامل ترشيح زعيم تحالف «أزرق - أبيض»، لمنصب رئيس الوزراء، شريطة أن يمضي في تشكيل حكومة وسطية - يسارية.
فيروس- كورونا (1)

إغلاق كافة المجمعات التجارية في مكة المكرمة والرياض

أمر مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإغلاق كافة المجمعات التجارية المسقوفة في المنطقة، وإيقاف جميع الأنشطة التجارية داخلها، إذ أصدرت منطقة الرياض أمرا بإغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة بما في ذلك المطاعم، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات. وكتبت على «تويتر»: «في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس- كورونا (17)

«بسبب كورونا».. لبنان تُعلن حالة الطوارئ الصحية

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الأحد، حالة طوارئ صحية على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد. وانعقد المجلس الأعلى للدفاع اللبناني برئاسة الرئيس اللبناني، ميشيل عون، بهدف تسخير كافة السبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ قال أمين عام مجلس الدفاع، اللواء محمود الأسمر، في بيان له: «نعلن التعبئة العامة مع ما تستلزمه من خطط وأحكام خاصة، وطلب من الإدارات العامة والأجهزة متابعة الوضع الذي يستدعي حالة طوارئ صحيّة»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ126 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
فيروس- كورونا (14)

في 24 ساعة.. بريطانيا تُسجل 14 حالة وفاة و230 إصابة بكورونا

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بمرض «كوفيد 19» الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إذ جاء في بيان لوزارة الصحة البريطانية: «توفي 14 شخصا آخرين بعد إصابتهم بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 35 حالة». وزادت الإصابات المؤكدة بالفيروس بمقدار 232 إصابة ليبلغ إجمالي عدد المصابين 1372 حتى اليوم، يأتي ذلك بعدما خضع أكثر من 40 ألف شخص لاختبارات الإصابة بالفيروس.
منظمة الصحة العالمية

«الصحة العالمية» تشكر السعودية لدعمها في احتواء كورونا

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن امتنانه للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي إثر تعهّد المملكة بتقديم مساعدة مالية لدعم جهود المنظمة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.
فيروس- كورونا (13)

«بسبب كورونا».. تسجيل حالتي وفاة جديدتين في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتين جديدتين للوفاة جراء فيروس كورونا المستجد على أراضي العراق، إذ قالت الوزارة في بيان لها، إن الوفاة الأولى سجلت في محافظة ميسان، فيما تم رصد الحالة الثانية في محافظة بابل. وارتفع بالتالي العدد الإجمالي للوفيات جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في أراضي العراق إلى 6 حالات، بينما وصلت الحصيلة العامة للمصابين حتى الآن إلى 54 شخصا، وفقًا لروسيا اليوم.
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