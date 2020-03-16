خوفا من كورونا.. إعلان حالة الطوارئ الصحية بالسودان

تحرير:وكالات ١٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٦ م

? أعلن مجلس السيادة السوداني اليوم الاثنين، حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد، إذ ذكر بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني: «أن مجلس الأمن والدفاع قرر في اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا»، يأتي ذلك، بعد إعلان الخرطوم تسجيل حالة وفاة منذ يومين بفيروس كورونا. كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، قد أعلنت أمس الأحد تعليق الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العالي لمدة شهر، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، نصحت منظمة الصحة العالمية بغسل اليدين مباشرة بعد لمس أى عملة ورقية لأن فيروس كورونا الجديد قد ينتقل عبرها من شخص إلى آخر. وقال المتحدث باسم المنظمة:«إن الأموال تتنقل بين أيدينا بشكل متكرر ويمكن أن تلتقط كل أنواع البكتيريا والفيروسات، لذلك ننصح الناس بغسل أيديهم بعد التعامل بها، وتجنب