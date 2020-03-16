قرار استثنائي.. خفض سعر الفائدة 3% دفعة واحدة

١٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٥ م

البنك المركزي

قرر البنك المركزي المصري اليوم الأحد، خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% على المعاملات المصرفية. جاء ذلك خلال اجتماع عاجل واستثنائي للجنة السياسة النقدية، إذ قال المركزي، إنه لجأ الى خفض الفائدة نظرا للظروف والأوضاع الراهنة عالميًا، وما تلاها من الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف البنك، أن لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% على المعاملات المصرفية، ليصل سعر العائد على الإيداع لنسبة 9.25%، والاقتراض لليلة الواحدة بنحو 10.25%، والعملية الرئيسية إلى 9.75%، وسعري الائتمان والخصم عند 9.75%. وقال المركزي، إن لجنة السياسة النقدية اتخذت ذلك الإجراء بشكل استثنائي