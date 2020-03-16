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قرار استثنائي.. خفض سعر الفائدة 3% دفعة واحدة

١٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٥ م
البنك المركزي
البنك المركزي
قرر البنك المركزي المصري اليوم الأحد، خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% على المعاملات المصرفية. جاء ذلك خلال اجتماع عاجل واستثنائي للجنة السياسة النقدية، إذ قال المركزي، إنه لجأ الى خفض الفائدة نظرا للظروف والأوضاع الراهنة عالميًا، وما تلاها من الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف البنك، أن لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% على المعاملات المصرفية، ليصل سعر العائد على الإيداع لنسبة 9.25%، والاقتراض لليلة الواحدة بنحو 10.25%، والعملية الرئيسية إلى 9.75%، وسعري الائتمان والخصم عند 9.75%. وقال المركزي، إن لجنة السياسة النقدية اتخذت ذلك الإجراء بشكل استثنائي
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بعد اجتماعهم بالوزير.. شركات المحمول تمنح المستخدمين مزايا مجانية

عقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع رؤساء الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ للاتفاق على طرح عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
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البنك المركزي يلغي رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

أصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خطابًا للبنوك يتضمن تعليمات وإجراءات احترازية ووقائية لضمان استمرارية العمل في القطاع المصرفي، في إطار توجه الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد. وشملت الإجراءات قرارات تتعلق بضمان استمرارية العمل والطوارئ بالبنوك، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الخدمات المصرفية والعمليات المصرفية.
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البورصة تخسر 39.6 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يهبط 9%

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 39.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 560.164 مليار جنيه، في مقابل نحو 599.776 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة كبيرة تجاوزت نحو 9.3% ليغلق عند مستوي 10148.3 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.55% مغلقاً عند مستوى 587 نقطة.
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زيادة 4 قروش..ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وزادت العملة الخضراء حوالي 4 قروش أمام الجنيه. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 7 قروش ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع قرشين ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.
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سعر الدولار اليوم الخميس 27 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.54 جنيه، ونحو 15.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك بلوم ليسجل نحو 15.61 جنيه للبيع، و15.51 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء.
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5 أسباب دفعت البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال ثاني اجتماعات اللجنة خلال عام 2020، أول أمس، الخميس، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما إنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد،
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اليوم..المركزي يبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ المركزي إجتماعًا اليوم، الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بالتثبيت. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة. كما إنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الهامة.
البنك-المركزى-المصرى

قبل اجتماع المركزي غدًا.. ما مصير أسعار الفائدة؟

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفضها على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي وخفض البنوك المركزية العالمية سعر الفائدة جراء تفشي فيروس كورونا في الصين. وقررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال أولى اجتماعات اللجنة مع بداية عام 2020، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.
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