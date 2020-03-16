«برد وأمطار ورياح».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

تحرير:التحرير ١٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٥ م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من تلك المواقع والرياح نشطة. فيما يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة، يكون دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، حار نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار ونصف إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3 ونصف متر والرياح شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 13 18 الإسكندرية 14 17مطروح

وحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار ونصف إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3 ونصف متر والرياح شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 18

الإسكندرية 14 17

مطروح 12 16

السلوم 10 17

سيوة 11 21

بورسعيد 15 18

دمياط 15 19

الإسماعيلية 12 19

السويس 13 20

العريش 12 20

رفح 11 19

رأس سدر 15 20

نويبع 18 23

طابا 16 22

كاترين 08 14

شرم الشيخ 17 26

الغردقة 18 27

مرسى علم 17 26

الفيوم 13 21

بنى سويف 12 21

المنيا 12 23

أسيوط 13 24

سوهاج 14 25

قنا 15 28

الأقصر 15 29

أسوان 15 29

أبوسمبل 15 30

الوادى الجديد 15 29

شلاتين 21 29

حلايب 22 27







