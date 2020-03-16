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إصابة الممثل البريطاني «إدريس إلبا» بفيروس كورونا

تحرير:وكالات ١٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٢ م
إدريس إلبا
إدريس إلبا
قال الممثل البريطاني، «إدريس إلبا»، إن فحصا طبيا أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ كتب إلبا، على تويتر: «إنه لا يعاني أي أعراض حتى الآن لكنه سيعزل نفسه عن الآخرين»، وفقًا لما ذكرته قناة الغد. ودعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية لهم. وقال مدير عام الصحة العالمية: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار»، مناشدة جميع البلدان إيقاف انتشار الفيروس عبر عزل الحالات لمنع تفشي كورونا وتقديم الرعاية المطلوبة.
وأكدت، أن الأكثر عرضة لكورونا هم من تخطوا الستين عاما من العمر وكذلك الأطفال.وقالت: إن الأزمة الراهنة عالمية والأيام المقبلة ستكون اختبارا لثقتنا بالعلوم، ونصحت دول العالم بأن تعمل على الحد من تواصل الناس لمنع نشر العدوى.ولفتت المنظمة إلى أن عدد الوفيات والإصابات بكورونا في أنحاء العالم تجاوز الأعداد
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